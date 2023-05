L’edició de primavera del Rec.0 ja està en marxa. Les botigues han aixecat les persianes aquest matí. És el festival de pop-up stores de moda més gran d’Europa. Des d’avui i fins el proper dissabte 13 de maig, de deu del matí a nou del vespre, el barri del Rec d'Igualada es transforma en un gran circuit urbà d’aproximadament un kilòmetre i mig amb pop-up stores de moda, xerrades, visites guiades, un mercat d'intercanvi de roba, concerts, sessions de DJ, tallers i markets.

En aquesta edició, un total de 58 adoberies es convertiran en botigues de moda efímeres on s’ubicaran un centenar de marques i dissenyadors, completant una oferta que permetrà als visitants tenir una visió àmplia i panoràmica de l’actualitat del món de la moda. Al mateix temps, sota l’eslògan “Vota Rec” els organitzadors reivindiquen que el barri igualadí segueix aturat malgrat les nombroses reclamacions per demanar un pla urbanístic que el preservi i l’ompli de vida.

Com en anteriors edicions, dissenyadors emergents i alternatius conviuran amb grans marques consolidades com Adidas, Levi’s, Textura o Munich, que escullen el Rec.0 per la seva venda presencial d’estocs. També es reedita l’espai dedicat a la moda sostenible i de proximitat, a la primera planta del Museu de la Pell, on s’hi agrupen una trentena de marques sostenibles, de dissenyadors i producció Km0. Després de l’èxit de les dues passades edicions, torna el Mercat d’Intercanvi del Rec.0 però en format ampliat de dos dies, divendres i dissabte.

Altres novetats són l’obertura de la històrica adoberia Baliu i Badia, que data de finals del segle XIX i és la primera vegada que estarà oberta el públic des de fa més de 70 anys; la presentació de Recpremière, un esdeveniment puntual on es convida una marca de moda emergent perquè presenti la marca a prescriptors de moda, influencers i premsa; i l’acord amb l’associació Slow Food Comunity per potenciar la filosofia Slow Food i augmentar el número de punts de restauració presents al llarg del circuit amb aquesta filosofia.

El matí de dimecres, els organitzadors han presentat en roda de premsa les novetats més destacades del certamen amb la presència de dos membres de l'organització i dues marques presents al circuit: la consolidada marca de roba infantil Boboli, i American Socks, una marca alternativa d'street wear.

El cofundador de Recstores, Ricard Vila, ha explicat que, coincidint amb les eleccions municipals dels propers dies, "Vota Rec" vol reivindicar una aposta ferma per l’emblemàtic barri igualadí: "creiem que al Rec es poden fer més coses i el canvi d’usos seria el gran salt per la transformació del barri"

A continuació, Arancha Algás, CEO de Boboli, ha explicat: "Per nosaltres el Rec.0 és una manera d'apostar per la venda d'estoc, és una aposta molt completa. Fem venda d'estocs en un espai cultural i musical."

Els germans Olek i Wojtek Burek són fundadors de la marca American Socks que enguany compleix deu anys i que és present al Rec.0 des del 2018. A la roda de premsa han explicat que el Rec.0 els ofereix un espai per créixer i expressar-se com a marca: "al Rec.0 comparteixes espai amb la cultura, és un festival que ens deixa expressar-nos. El Rec és la "trinxera" on podem experimentar, crear, comunicar-nos amb els nostres clients i saber què volen i què busquen."