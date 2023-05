La cap de llista d’Esquerra Republicana (ERC), Alba Vergés Bosch i el número 2, Enric Conill Tort, s’han acompanyat del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, per presentar la proposta de transformació per al barri del Rec i el projecte de reindustrialització i captació d’empreses per Igualada que defensa el partit republicà. La presentació, que ha comptat també amb altres membres de la candidatura, ha tingut lloc aquest dimecres a la plaça del Doctor Joan Mercader, al barri adober del Rec d’Igualada, on precisament avui ha engegat l’edició de primavera del Rec.0, que se celebrarà fins aquest dissabte.

L’alcaldable per ERC a Igualada en les properes eleccions municipals, Alba Vergés, ha recordat que Igualada és una ciutat amb caràcter industrial i per ella, la ciutat necessita “consolidar les empreses locals, però també atreure empreses i indústries de fora”. En aquest sentit, ha explicat que just abans d’aquestes declaracions havien celebrat un dinar amb més de seixanta empresaris i empresàries locals per escoltar les seves necessitats. Vergés també assegura que ha visitat diverses empres del territori, - algunes de les que ha anomenat són: Vueling, Coca-Cola, Estrella Damm, entre altres – i que totes coincideixen que “necessiten una ciutat ben comunicada pel transport de mercaderies, però també per retenir el talent”.

L’exemple més clar d’aquesta industrialització que caracteritza la capital anoienca és el barri del Rec, segons Vergés i s’ha mostrat orgullosa per aquest barri perquè “és un barri que no el tenen tots els municipis, és singular i únic”. Per la seva banda, Enric Conill, el número 2 de la llista d’ERC Igualada, ha assegurat que “no podem continuar amb aquest immobilisme d’aquests darrers dotze anys” i ha destacat que “el barri del Rec està adormit i, en canvi, té moltes possibilitats”.

La cap de la llista d’ERC a Igualada, Alba Vergés, ha clos el seu parlament dient que “hem d’ajudar les empreses i cal transformar el barri del Rec i omplir-lo d’empreses tecnològiques”. En aquest sentit, Vergés s’ha mostrat contundent “com a alcaldessa tiraré endavant aquest projecte acompanyant-me de tots els meus companys i companyes, i també, del govern”.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que “som el govern de la industrialització” i s’ha mostrat molt predisposat a ajudar i recolzar Igualada “volem comptar amb un ajuntament col·laboratiu per poder definir les polítiques necessàries”. Torrent ha destacat que “Igualada necessita un esforç transformador” i que “s’han de compartir objectius i mirades per saber quines són les eines”. Durant la presentació també s’ha destacat el projecte de l’eix ferroviari transversal. Una inversió ferroviària que unirà Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Lleida, Igualada, Manresa i Martorell i que es tracta d’una proposta conjunta dels set candidats republicans d’aquests municipis.

Conseller i candidata d'Igualada s'han reunit amb una setantena d'empresari. Torrent ha destacat que Igualada té potencial per “acollir la reindustrialització i tornar a ser un motor econòmic del país”, i també ha afegit que “el tarannà igualadí és emprenedor i cal que Igualada pugi al tren de la 4a revolució industrial”. Finament, Torrent ha mostrat suport a la candidata d’ERC, Alba Vergés, “en qui confio plenament per liderar aquesta transformació que l’empresariat igualadí necessita”. “Volem comptar amb un ajuntament còmplice que comparteixi mirada i objectius amb el govern”, ha afegit.