El sopar d'homenatge als igualadins que aquest any han complert o cumpleixen els 80 anys va reunir 220 persones, segons dades que ha donat a conèixer l'Ajuntament. L'acta va tenir lloc el passat 3 de maig i es va reunir els igualadins que van néixer el 1943. Aquest homenatge es fa cada any a Igualada en el marc dels actes de la Primvera Gran.

La vetllada, que es va celebrar a l'Hotel Amèrica, va comptar amb la participació de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la tinent d’alcalde i regidora d’Acció Social, Carme Riera, i del regidor de Promoció Cultural, Pere Camps.

L’alcalde d’Igualada va agrair als membres d'aquesta generació d'igualadina "la tasca que han fet durant tots aquests anys, en el dia a dia, fent créixer i evolucionar la ciutat fins a convertir-la en el què coneixem a dia d’avui”. En un final de discurs simpàtic, el batlle igualadí va recordar a tots els assistents que compartien any de naixement amb una figura molt coneguda i estimada per tots els igualadins, en especial pels més petits, com és la del Patge Faruk.