La candidatura d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) ha obert el seu local electoral a la plaça de l’Ajuntament, que estarà actiu durant la campanya electoral de les Eleccions Municipals del 28-M. La formació ha buscat un lloc cèntric des d'on fer campanya electoral. Està ubicat al número 9 de la plaça i la festa d’inauguració s’ha fet amb tot l’equip de la llista que encapçala Jordi Cuadras, que ha estat el portaveu del grup municipal i vice-president del Consell comarcal de l'Anoia en els darrers 4 anys. Al local s’hi faran trobades i actes de petit format, com un vermut obert a tothom i on tothom hi és convidat aquest diumenge 14 de maig a les 12 del migdia. Tothom qui vulgui reunir-se amb el candidat, segons expliquen fonts d'aquest grup, poden demanar de fer-ho a través d'un missatge de Whatsapp al 674 966 031.

Durant la inauguració del local electoral, tot l’equip d’Igualada Som-hi també va fer l’aprovació definitiva del programa amb un total de 182 propostes per portar Igualada al 2030 amb mesures a 4 i 8 anys vista. El programa “El nou impuls per Igualada” es pot consultar a la web igualadasomhi.cat i les propostes més destacades arribaran a totes les cases d’Igualada. Els membres de la llista també les estan repartint a peu de carrer a llarg de totes les parades al carrer als diferents barris que s’estan fent aquests dies.