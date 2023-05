El festival de botigues efímeres del barri del Rec d'Igualada torna a funcionar. Els carrers estan plens de visitants que passegen i busquen una oportunitat per comprar alguna peça de roba o algun complement. Hi ha botigues que tenen llargues cues, però el temps, de moment, acompanya i les nuvolades no han acabat de descarregar. Aquest dijous, durant tot el dia hi ha hagut molta gent i al vespre, els organitzadors parlaven d'un dia "esplèndid".

Les imatges que s'hi poden captar corroboren aquesta impressió de l'organització. L'edició del Rec.0 de tardor ja va ser molt bona, tant per presència de públic com per vendes, deixant enrere les precaucions que els governs i la societat catalana s'havia imposat per intentar pal·liar els efectes de la pandèmia de Covid. En aquesta edició, el virus mortal està totalment oblidat. 12 Aquest dijous hi ha hagut molta gent a la cinquantena d'espais d'antigues adoberies que s'obren amb motiu del Rec Stores, I en aquests espais hi ha un centenar de firmes del país, bona part de les més conegudes i establertes, que presenten les seves col·leccions. De gent n'hi ha a les botigues, però també a bona part de les propostes que contempla el programa d'activitats, i, especialment, a les zones de restauració i d'actuacions musicals. A les hores dels àpats és difícil trobar taula a la zona de food trucks. Per divendres i dissabte, si el temps respecta la mostra igualadina, l'allau de visitants encara pot ser més important, atenent als hàbits dels darrers anys.