Unió de Pagesos de Catalunya (UP) ha interposat aquest dilluns 8 de maig un contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'aprovació definitiva del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO) i Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d'Òdena, publicat al Diari Oficial de la Generalitat, el 8 de març, i que afecta set municipis de l'Anoia: Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Els alcaldes i la Generalitat consideren el PDUAECO com una solució de consens entre els municipis per poder desenvolupar sòl industrial a l'Anoia.

El sindicat ha explicat que el moment de la informació pública va advertir" dels vicis de legalitat que tenia la tramitació, així com, part del contingut del mateix, al no ajustar-se a l’establert a la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris". Unió de Pagesos considera que el PDUAECO aprovat és "inacceptable i manifestament il·legal" perquè el Govern de la Generalitat "pretén per fer passar els usos no agraris per sobre dels usos agrícoles i ramaders afectats, sense les mesures compensatòries ajustades al que recull l’esmentada Llei del espais agraris", segons UP.

Unió de Pagesos argumenta que "Catalunya només s’autoabasteix alimentàriament en un escàs 40 % i que el proveïment alimentari de proximitat forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU; un objectiu que la Generalitat s'ha fet seu en l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026, el full de ruta que fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món". El sindicat lamenta, però, que el mateix Govern dinamiti aquesta línia de treball pròpia amb redactats com el del PDUAECO de la Conca d'Òdena.