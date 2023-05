Marc Castells, alcalde i alcaldable de Junts per Igualada, afirma que “ens presentem a aquestes eleccions per seguir transformant la ciutat perquè el canvi de debò és el que ha fet Igualada els darrers anys” i manté que “volem consolidar aquest model de ciutat, seguir-la transformant, i fer-ho com fins ara, a costat dels igualadins i les igualadines”.

El pròxim 28 de maig “es decideix si seguim amb el gran canvi de la ciutat o si retrocedim” i va desitjar que aquesta sigui una campanya “on puguem confrontar idees, models de ciutat, i que ho puguem fer cívicament i democràticament”. Castells va participar en la penjada del primer cartell de la campanya del seu grup a la ciutat. Després d’una fotografia de grup a la Plaça Pius XII, es va fer l’enganxada de cartells a la Rambla Sant Isidre.