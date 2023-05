El Residencial ViuB1, equipament gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), ha posat en funcionament un grup de 78 plaques fotovoltaiques que s’han instal·lat com a font d’energia renovable per al centre. Aquests pisos per a gent gran s'han afegit a la llista d’edificis municipals on l’Ajuntament d’Igualada ha fet actuacions similars.

L’objectiu d’aquesta instal·lació és l’autoconsum, sense acumulació ni generació d’excedents. A la coberta de l’edifici s’han instal·lat un total de 78 panells monocristal·lins amb una potència unitària de 500 W, que sumen una potència pic de producció total de 39 kWp. El sistema funciona amb un doble inversor trifàsic i disposa d’un sistema de monitorització per la gestió i control, que permet observar de forma instantània el rendiment del sistema, evolució i tendència. Aquestes plaques produiran 58.544 kWh i podran cobrir el 23% del consum elèctric de l’edifici, fet que suposarà un important estalvi en el cost del subministrament elèctric. Durant els 7 dies de la setmana s’aprofitarà l’energia produïda en horari diürn. Mediambientalment significaran una reducció de producció de gasos amb efecte d'hivernacle de 17,8 tCO2eq/any. Cada tCO2eq suposa un volum d’emissió de gas equivalent a una tona de diòxid de carboni. Inversió de 41.878 euros El projecte ha suposat una inversió de 41.878 euros que es preveu recuperar en menys de 3 anys, i s’ha sol·licitat un dels ajuts disponibles per autoconsum en sistemes renovables publicat per Institut Català d'Energia (ICAEN). Aquest grup de plaques s’afegeix a les 118 plaques que el CSSI va instal·lar fa un any a la Residència Pare Vilaseca, i a les 115 plaques que l’Ajuntament d’Igualada va instal·lar l’any 2010 en una altra de les cobertes de la residència i que recentment s’han reconvertit per servir com autoconsum de l’edifici. El CSSI també preveu instal·lar properament nous grups de plaques fotovoltaiques a dos edificis que gestiona a Igualada, el Centre de dia Montserrat i el Residencial ViuB2.