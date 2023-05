El festival de pop-up stores de moda més gran d’Europa, el Rec.0 d'Igualada, que estarà obert fins dissabte 13 de maig, dedic un espai per fer visible els nous creadors i la moda més sostenible. L'espai el REC+Sostenible es va crear en l'última edició de primavera amb molt èxit i va repetir també en la darrera edició d’hivern, celebrada el novembre. El Rec.0 ha decidit apostar en aquesta edició per aquestes marques repartides per tot el circuit com són Thingking Mu, amb un procés de fabricació innovador i compromès, les bosses sostenibles i regeneratives Hemper, el calçat de Mikakus Barcelona, els bolsos de Núria Morera o la marca ètica i sostenible Skunkfunk, entre d’altres. A la primera planta del Museu de la Pell s’hi han instal·lat les propostes de Moda Sostenible amb una trentena de marques de producció local, km0, ètiques i responsables amb el medi ambient, com Sublim, Batech, Abikim, Nuuo, Materia Rica, Top Manta o Crush.

Una altra iniciativa que també va tenir molt bona acollida en les dues passades edicions va ser el Mercat d’Intercanvi. Un espai on es pot intercanviar roba d’adult, i fins a un màxim de 10 peces. La roba sobrant es dona a la cooperativa Roba Amiga per la seva recuperació. Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i Roba Amiga, aquest mercat obre les portes de 10 a 21h a l’adoberia La Bella, i enguany s’amplia a dos dies, el divendres i el dissabte. Com a novetat en aquesta edició, l’organització del festival igualadí, ha inclòs en la seva programació ‘El Festivalet’, la fira de disseny i artesania de Barcelona que s’incorpora en aquest espai amb propostes molt interessants: Tsenoh, Bottari Seoul, Clara Niubó, Fahrenheit, Floconut, Pithy i Slower Shoes. El Rec.0 d’enguany també ha organitzat una taula rodona sobre la moda circular. L’acte, que va tenir lloc ahir dijous a la tarda al restaurant Somiatruites, hi ha participat Mikel Feijoo Elzo, cofundador de Skinkfunk; Bea Castelló Sánchez, antiquària tèxtil i propietària de Pepitas BCN; Sònia Flotats Álvarez, periodista especialitzada en moda i sostenibilitat i directora del magazine So Good So Cute, i Àngela Ripoll, cofundadora de la botiga de segona mà Circlow. La taula, que ha estat moderada per la periodista especialitzada en moda Maria Almenar Molina, ha comptat amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i el 080 Barcelona Fashion. La sostenibilitat, una oportunitat per a les marques emergents Aquest any, per vuitè any consecutiu el festival Rec.0 i 080 Barcelona Fashion han convocat una nova edició del concurs per a dissenyadors i marques emergents. Una iniciativa que pretén promoure el talent creatiu en un marc de sostenibilitat. Així, es tenen en compte criteris com la cura del medi ambient i la circularitat, la producció local, la responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial, la perspectiva de gènere, la diversitat de talles i el potencial de comercialització dels seus productes. Els quatre guanyadors, que han estat Javier Guijarro, Noni Barea, I am Bold i Atfirstsight Studio, han pogut vendre de forma exclusiva els seus dissenys basats en la sostenibilitat i la inclusió compartint l’espai de la primera planta del Museu de la Pell amb altres marques i firmes més conegudes i que també es caracteritzen pel seu model de moda sostenible i circular. El dissenyador Javier Guijarro posa èmfasi en el fet que “un cop acabem d’estudiar, l’única opció que tenim els dissenyadors és l’internet i les xarxes socials per exposar els nostres productes”. En aquest sentit, Guijarro valora molt positivament l’oportunitat d’estar en una pop-up en aquesta edició del Rec “és la primera vegada que estic a peu i a mà de la gent, del públic i dels consumidors i està molt bé”. Javier Guijarro és una marca fundada l’any passat enfocada a la indústria de luxe. La marca combina els teixits clàssics com la pana, el denim, la llana i el cotó, amb dissenys avantguardistes i atrevits i arran del llançament de la seva primera col·lecció, anomenada "Coupé Serie 01", ha col·laborat en diferents projectes amb artistes com Bad Gyal, Quevedo, Rauw Alejandro, Shakira i Karol G, entre d’altres.