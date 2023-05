L'Ajuntament d'Igualada avançarà l'obertura de la piscina del Molí Nou perquè actuï com a mesura per paliar les altes temperatures que es preveuen per a l'inici de l'estiu. Aquesta any, les portes de la piscina s’obriran del 12 de juny a l’1 d’octubre, per oferir aquest equipament durant més dies.

La instal·lació d'aigua obre una setmana abans de l’habitual. Patrícia Illa, regidora d’Esports, ha remarcat que aquest augment dels dies en què s’obrirà aquest equipament “pretén donar resposta a la previsió d’altes temperatures que s’espera per a l’època d’estiu i que ja estem notant quests dies”. Illa ha remarcat que amb aquest canvi “pretenem que les igualadines i els igualadins puguin gaudir més dies d’aquest espai i puguin refrescar-se”. De cara al nou curs, des del 6 de setembre a l’1 d’octubre hi haurà carrers reservats per entrenaments i abonats. Tots els abonaments es faran telemàticament al web www.esportigualada.cat a partir del 22 de maig a les 8 del matí. La primera setmana estarà destinada íntegrament per tramitar els abonaments per als empadronats a Igualada. La piscina de l’Infinit també obrirà més dies A partir del 15 de maig, s’obrirà també la piscina de l’Infinit. En un primer tram, fins al 22 de juny s’obrirà de dilluns a divendres d’11.30 a 15h. A partir del 3 de juny l’horari s’ampliarà de dilluns a dissabte –d’ 11.00h a 16.40h i els diumenges d’11.00h a 14.40h. I a partir del 26 de juny, la piscina obrirà de dilluns a dissabte de 10.30h a 19.40h i els diumenges de 10.30h a 18.40h.