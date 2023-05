Com era l'escola de Calaf entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX? La resposta es pot trobar a l'exposició "Fem escola, fem memòria, fem història" que es pot veure aquests dies a l'Espai Carmen Arrojo de la població. Es tracta d'un recull d'imatges entre el 1893 i el 1958, de diferents grups d'estudiants i dels diferents centres que hi havia hagut a Calaf. Però no només es tracta de poder veure l'escola en blanc i negre, sinó que s'hi han identificat bona part de les persones que hi surten, que era una de les finalitats de la mostra.

Àngels Solà, propietària de cal Matrícules de Calaf, i el seu marit havien trobat a la històrica casa un conjunt de fotografies d'escola. "Quant les vam veure vam pensar que estaria bé saber qui eren els nens i nenes que s'hi veien" i van iniciar un exercici, demanar a la gent més gran de la població que els hi identifiquessin. I en fer aquesta feina i mantenir aquestes converses amb persones de més de 80 anys van aparèixer noves fotos que aportaven els mateixos veïns. En aquest procés han recollit una seixantena de fotografies, amb desenes de noms identificats i, finalment, s'ha fet una exposició coincidint amb la setmana de la gent gran. Fa una setmana es va obrir la mostra. Solà ha mantingut l'esperit inicial i la tasca d'identificació dels protagonismes de les imatges continua. Ara, a la mostra, hi ha les llistes dels alumnes i els familiars que hi la visiten, o els mateixos nois i noies ara ja grans, poden omplen els buits que han quedat en la recerca. En principi, l'exposició s'ha previst que es pugui veure fins al 19 de maig, a l'Espai Carmen Arrojo Maroto, de dilluns a divendres de 16.30h a 20.30h. L'entrada és gratuïta. El procés de recerca social i històrica s'ha completat amb un procés tècnic, la millora i recuperació de les còpies originals, una feina que ha dut a terme el tècnic de l'Ajuntament Xavi Juanola, que ha digitalitzat, retocat i millorat les imatges, el que ha permès que es poguessin exposar en format més gran i que ara es puguin guardar. Àngels Solà ha explicat que algunes de les imatges estava molt deteriorada i que ha calgut fer un procés de recuperació. L'escriptor i mestre, Josep Maria Solà, ha fet uns apunts històrics sobre l'escola i ha recollit curiositats de diversos mestres que van exercir la docència al municipi (Emili Parcerisa Gasull, Emili Sangenís Osó, Josep Moré Sardà. Maria Àngels Gamissans (coneguda com la germana Assumpció) i Maria Alba Puigpelat Pallarès). Les imatges corresponen a grups escolars i aules de les Germanes Carmelites (que van ser a Calaf fins a l'esclat de la Guerra del 36), les Dominiques, que les van substituir després del conflicte bèl·lic, l'escola Pública de Nens, l'Escola Pública de Nenes, el germans de La Salle i l'escola Nostra Senyora del Pilar.