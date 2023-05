L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt resolt definitivament la manca d'enllumneat públic al barri de les Garrigues. Aquests dies es treballa en la instal·lació d’enllumenat amb un projecte que compta amb un pressupost de 86.700 euros finançats íntegrament per l’Ajuntament. D’aquesta manera es dona resposta a una reivindicació veïnal per tal de dotar la zona d’una il·luminació de la qual no disposava actualment.

La voluntat municipal és incrementar la seguretat a la zona amb una major visibilitat tant per a vianants com per al trànsit rodat. I l'enllumenat sempre és un element que dona més seguretat als veïns. Les noves llumeneres, com en la resta d’actuacions en la xarxa de l’enllumenat públic del municipi, compten amb tecnologia LED per tal de reduir el seu impacte de costos en matèria de despesa energètica.