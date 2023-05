Poble Actiu va omplir l’edifici de l’Escorxador en l’acte central de la seva campanya electoral que va fer dissabte. Amb la idea “Ganes de canvi”, els cupaires de Poble Actiu indiquen que tenen l’objectiu de liderar l’esquerra alternativa a la sociovergència que actualment governa la ciutat. L’acte va ser conduït pels joves igualadins Martí Rossell i Montse Pelfort, i es va desenvolupar en format de conversa entre els presentadors i diversos membres de la llista de la candidatura. Tal com van explicar els conductors, “aquest format volia defugir del típic acte de campanya en què qui té més pes a la llista i algun convidat especial parlen des d’un faristol i damunt d’un escenari, amb discursos triomfalistes i convincents”. Poble Actiu va canviar el faristol per un sofà i la gran pantalla per un vermut amb begudes de proximitat.

Els diferents candidats de la formació municipalista van anar desgranant de forma distesa diversos eixos temàtics del programa. El format de conversa va permetre que tant es poguessin escoltar les propostes electorals que presenten per a aquest mandat, com l’anàlisi i el diagnòstic que Poble Actiu fa d’àmbits com l’habitatge, el comerç de proximitat, educació, economia, joves, sanitat, emergència climàtica i mobilitat, gent gran, cultura, i urbanisme.

Manca de places d'escoles infantils

Núria Corts, que és mestra d’infantil, va explicar que “Igualada només compta amb 4 llars d’infants públiques, que en conjunt sumen 6 línies. D’aquestes, només dues són properes al centre i al llevant de la ciutat. Per fer front a aquesta manca de places, es proposen dues actuacions: el trasllat de la llar d’infants El Rusc a les antigues piscines del Casal del Passeig, i adaptar un edifici adjacent a l’escola Gabriel Castellà”. Jaume Fons i Sílvia del Fresno van deixar clar que havien vingut a peu per assistir a l’acte, sense agafar el cotxe, “perquè Igualada té una mida que pots anar caminant a tot arreu”. Aina López, que és estudiant, va remarcar que “les joves tenim ganes d’aconseguir que moure's en transport públic sigui fàcil i a l’abast de tothom. Hem de tenir una connexió de tren ràpida amb Barcelona i necessitem un servei de bus eficient, sense els problemes actuals”. Èlia Domènech, que és pediatra, va exposar les mancances que actualment té el sistema públic de sanitat a Igualada “Volem gaudir d’una sanitat pública i de qualitat amb uns professionals que tinguin unes condicions de treball dignes. Des de Poble Actiu volem que hi hagi sanitaris de totes les especialitats, reduir les llistes d’espera i garantir la pediatria a tots els Centres d’Atenció Primària”. Èlia Gil, que forma part de diverses entitats culturals, va voler ressaltar que l’acte es feia a l’Escorxador. Poble Actiu proposa recuperar l’edifici per a la cultura acollint les escoles d’arts escèniques i la ubicació de l’auditori: “Volem que sigui un espai de trobada de la gent que viu i dona vida a la cultura a Igualada”

Ganes de canvi

L’acte va acabar amb una pregunta directa dels presentadors a Elisabet Farrés: “A qui prefereixes d’alcalde, a Marc Castells o a Jordi Cuadras?”. La resposta també va ser inequívoca: “El nostre candidat a l’alcaldia és el Pau Ortínez”. Poble Actiu va voler recordar que durant aquests quatre anys, Jordi Cuadras ha decidit donar suport al govern de Marc Castells prioritzant la mobilitat en cotxe, sense impulsar cap canvi significatiu en matèria d'habitatge i seguint la política del totxo i els grans esdeveniments. La formació municipalista creu que Igualada necessita un canvi i que Poble Actiu té ganes de canvi i per això ve a liderar l’alternativa a Marc Castells.