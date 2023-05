La presentació de la llista de Sumem per Piera (PSC-Ara és Demà-Piera Oberta) va omplir el Teatre Foment el passat dissabte per encarar la recta final per les eleccions municipals del 28 de maig. Va entomar l'acte la candidata a l'alcaldia, Carme González, on va fer una introducció sobre què és el projecte de Sumem per Piera i quines han estat les motivacions per presentar-se com a candidata. Després, va anar presentant cada membre de la llista electoral, on van poder fer un repàs dels temes tractats en els grups de treball amb propostes per Piera en diversos àmbits com ara educació, indústria, comerç, seguretat, infraestructures, esports, etc.

La llista de Sumem per Piera la componen persones formades en diversos àmbits i representants dels barris i pobles de Piera. Carme González (candidata a l'alcaldia), és empresària i ha estat vinculada al teixit associatiu local durant més de 20 anys. El número 2, Iban Pujol, és president de l'AAVV de Can Mata, Gemma Millán és professora a l'Institut Escola Piera, o Jorge Bernués és director financer i de recursos humans en una empresa multinacional. Carme González va animar als assistents a sumar-se al canvi: "Som l'equip més il·lusionat que es presenta en aquestes eleccions. Volem ser útils i assumir responsabilitats que no s'han assumit durant molts anys. Volem una Piera que avanci, on la gent pugui viure una vida. Viure, conviure i treballar: els nostres eixos principals de programa." I la candidat considera que "el municipi necessita un canvi i estic segura que els millors anys de Piera estan per venir". I va demanar el vot als assistents perquè "amb la vostra ajuda, ho farem possible".