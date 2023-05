El candidat de Sumem a Calaf, l’alcaldable Josep Casulleras, es presenta amb l'objectiu de poder aplicar a Calaf un projecte d'independència energètica. va assegurar que vol "deixar enrere antics debats que no ens deixen avançar". "El futur és ple de reptes ineludibles que cal encarar amb la implicació, la valentia i els coneixements que massa sovint trobem a faltar en qui governa. Ara ens centrem a explicar el nostre objectiu d’aconseguir la independència energètica de Calaf", ha afegit.

Aquesta independència energètica, segons Casulleras, faria que "les famílies, els comerços, les indústries i totes les persones que vivim a Calaf deixaríem de pagar milers i milers d’euros per les enormes factures d’electricitat que suportem". El candidat ha afegit que es tracta "un projecte atractiu, motivador, oportú enmig de la crisi energètica i la inflació galopants que tenim i, també, radicalment democràtic, perquè millorarà les nostres vides, sense excepció".

Casulleres afirma que “sempre trobarem qui digui, amb convenciment o per interès propi, que projectes com aquest no es poden dur a terme però sabem que tècnicament res impedeix fer-ho i, de fet, continuar com fins ara no és una opció. Canviar el model energètic és obligatori pel futur que ve. Si no ho fem, ens ho faran fer. La generació que creix lluita per salvar el planeta. La terra quedarà però nosaltres no, diuen. Aquestes persones aviat faran anar el món i no ens deixaran contaminar ni malbaratar més recursos. Si ara no actuem a Calaf per salvar el planeta i la nostra butxaca, quan ho farem? Fem possible el canvi que Calaf necessita”