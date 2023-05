ERC Igualada vol evitar que tanquin més comerços d’Igualada, assegura que se n'han tancat més de 60 durant el govern de Marc Castells i "considera urgent salvar el comerç d’Igualada abans que sigui massa tard". El grup ha fet un vídeo que ha distribuït a través de xarxes socials en el que indica que "Esquerra Republicana d’Igualada vol oferir ajudes i subvencions per animar i ajudar als nous comerciants que es vulguin instal·lar al comerç així com també ajudar a aquells que estiguin en perill de tancar". Per al grup que lideren Alba Vergés i Enric Conill "el comerç local és feina, ocupació però també és barri, és vida social i comunitària, és seguretat, és proximitat, en definitiva, és ciutat".

Critiquen l'actual govern perquè entenen que "ha girat l'esquena al comerç local" i el procés que hi ha hagut ha estat el d'implantació de superfícies grans. "El que abans eren eixos comercials vius i potents ara són carrers de locals buits". Per combatre aquesta tendència a la pèrdua del petit comerç, ERC proposa "engegar un pla d’activació comercial per posar en ús tots aquests locals buits i que hi torni la vida comercial, de proximitat, de kilòmetre zero, a través d’ajudes als emprenedors, perquè muntar un negoci sigui fàcil a Igualada i no una odissea. Això dóna vida a la ciutat i crea activitat comercial, ocupació i productes de més bona qualitat”.

Els republicans també proposen ”rehabilitar pisos abandonats al centre perquè hi torni a viure gent", i explique que "si a sobre dels comerços no hi viu gent perquè els pisos estan buits, els comerços ho pateixen”. Alhora expliquen que “les polítiques comercials que s’han fet són les mateixes de fa 20 anys però en canvi el consum, el model comercial i els hàbits de la gent han canviat totalment” i aposten per “crear eixos comercials, pacificats i humanitzats” i abaixar l’IBI als comerços i que la taxa d’escombraries sigui proporcional als residus generats”.