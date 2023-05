L'Agència Catalana de l'Aigua ha desmentit que els seus inspectors hagin aprovat l'ús de l'aigua freàtica per omplir el nou biollac que s'ha fet al parc central d'Igualada. La polèmica ha renascut a mitjans d'aquesta setmana i membres de l'equip de govern han defensat la utilització d'aigua freàtica i han fet algun comentari en el sentit d'haver rebut l'aprovació dels tècnics. L'ACA ha sortit al pas desementin aquestes afirmacions.

"La inspecció feta per tècnics de l'ACA es va dur a terme amb l'objectiu únic de determinar la procedència de l'aigua amb la que es va omplir aquest espai. Amb caràcter general, els serveis d’inspecció avaluen la situació de manera precisa, acurada i descriptiva, i aixequen acte dels fets, sense fer cap tipus de valoració i sense que s’emeti cap informe final, amb l'objectiu que quedi constància documental dels fets i per disposar de documentació en cas que s'hagin de dur a terme altres tràmits posteriors (noves investigacions, requeriments o l'obertura d'expedients sancionadors)", segons han explicat fonts de l'agència.

I han afegit que "des de l'Agència desmentim rotundament les afirmacions fetes des del consistori en relació amb la feina dels inspectors i inspectores, la qual es duu a terme des de la màxima independència, neutralitat, rigor i objectivitat, en aplicació de la normativa i els protocols vigents"" Molestos per que ha parlat dels tècnics de l'ACA, les mateixes fonts diu que "exigim, per tant, respecte per a la seva feina i que no s’instrumentalitzi la tasca d’aquests servidors públics per raons alienes al control i inspecció del medi hídric".

L'ACA explica en una nota de desaprovació de les declaracions que "des del mes d'octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i que, des del mes de maig de 2022, la unitat de Carme Capellades, a la qual està adscrit el municipi d'Igualada, així com altres localitats de l'Anoia i l'Alt Penedès, està en situació d'alerta". I afegeix que "en aquest escenari, està clarament prohibit l'ompliment de fonts ornamentals i llacs artificials, independentment de la procedència de l'aigua.

A través dels mitjans de comunicació hem llegit referències d’alguns membres del consistori igualadí sobre una inspecció que varen fer tècnics de l'Agència a l'esmentat llac artificial, on s'assegura que la inspecció va ser favorable i en la qual es va elogiar l'actuació feta per l'Ajuntament.