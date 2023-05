Catalunya (2015-2018), Carme Forcadell, han mostrat el seu suport a Alba Vergés i Enric Conill, caps de llista d’Esquerra Republicana (ERC) Igualada durant l’acte central de la campanya electoral de la formació, que s’ha celebrat aquest dissabte a El Kiosk del Rec i, que tot i la pluja, ha comptat amb més d’un centenar de persones. L’esdeveniment també ha servit per fer una petita presentació del projecte per transformar Igualada els propers quatre anys.

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, ha iniciat el seu parlament manifestat el seu orgull per ser a Igualada i ha fet una menció especial a l’escriptor i polític igualadí Antoni Dalmau, qui va traspassar l’any passat. Aragonés va destacar que en el govern de Catalunya “hem iniciat un canvi republicà, amb polítiques transformadores i tenim molt clar que cal una nova manera de fer”. En aquest sentit, Aragonés s’ha referit a la política municipal, però també a la nacional “els que han manat sempre, continuen fent les coses com sempre i és imprescindible que hi hagi un canvi, que el canvi que hem fet a Catalunya també pugui arribar a Igualada”.

En aquest sentit, l’alcaldable d’ERC per Igualada, Alba Vergés, ha posat èmfasi en què “en aquesta campanya, estem parlant dels mateixos temes que parlàvem fa quatre, vuit i dotze anys enrere, perquè després de dotze anys del mateix govern, podem assegurar que no han entomat els reptes i no han sigut valents per afrontar aquests reptes que Igualada necessita”. “Igualada necessita un canvi, un canvi que ha de ser útil per la vida de la gent”, ha afegit l’exconsellera de Salut. De fet, durant l’acte hi ha hagut moments de pluja i, en aquest sentit, el president Aragonès ha manifestat les ganes de canvi de la gent “mira si hi ha ganes de canvi, que ni l’aigua us atura”.

Aragonès ha deixat clar de manera contundent que “l’Alba ha der ser la propera alcaldessa de la ciutat”. El president de la Generalitat, ha posat de manifest la capacitat de Vergés “tots sabem la seva vàlua, el seu lideratge, la seva capacitat de treball en equip; coneixem perfectament a l’Alba i creiem que pot posar tot el seu talent i capacitat al servei dels igualadins i igualadines, és un gran pas endavant el proper 28 de maig”.

Per la seva banda, Vergés ha dit que “s’està fent curta la campanya, és una campanya intensa, però aquesta vegada la faig acompanyada d’un molt bon equip, l’Enric Conill en primer lloc, però amb la resta d’equip que té ganes d’aquest canvi”. Vergés també ha mostrat un agraïment als acompanyament de les dues figures institucionals “em sento molt recolzada pel meu equip i, avui en especial, encara més amb Pere Aragonès i Carme Forcadell”.

El número 2 de la formació republicana, Enric Conill, ha exposat que “l’any 2019 vam obtenir els millors resultats de la història d’ERC a Igualada, sent l’únic partit polític que va augmentar els regidors i que més vots va sumar”. “Ara donem continuïtat al projecte del 2019 i sumem encara més gent i més veus per presentar una candidatura guanyadora”, ha afegit Conill.

Sota el lema “El Canvi Útil”, Vergés i Conill, han compartit el projecte per transformar Igualada en els propers quatre anys i van assegurar que “Tenim equip, tenim idees i tenim molt clar quin és el nostre model de ciutat a llarg termini”. “Igualada necessita un canvi per sortir de l’estancament i l’autocomplaença”, ha reafirmat Alba Vergés.

Carme Forcadell: “Ja és hora que Igualada tingui una alcaldessa”

En tota la història, Igualada mai ha tingut al capdavant del consistori una dona. En aquest sentit, la presidenta del Parlament de Catalunya (2015-2018) s'ha mostrat molt orgullosa de donar suport a Alba Vergés perquè "tinc moltíssimes ganes que Igualada tingui una alcaldessa". De fet, Forcadell ha destacat que al país només hi ha un 23% de dones alcaldesses, "quan representem més població" i ha assegurat que "ja és hora que la ciutat tingui una alcaldessa". Vergés, ja va anunciar ella mateixa en un acte celebrat fa un any, en el qual es va acompanyar d'Oriol Junqueras, que a banda de presentar-se com a alcaldable per aportar la seva experiència política a la ciutat, també ho feia per ser la primera dona alcaldessa "faig aquest pas per ser la primera alcaldessa d'Igualada i per trencar el sostre de vidre". Carme Forcadell s'ha dirigit als igualadins i igualadines "ha arribat l'hora que voteu a una dona i que tingueu, per fi, la primera alcaldessa; a més, és fantàstic que sigui l'Alba, amb la seva capacitat i, tenim la sort, de què sigui una dona republicana".