Igualada se cita amb el Vadefoodies a través de la cuina del foc i la brassa

El proper dissabte, 17 de juny, el recinte de l’Escorxador d’Igualada acollirà la 7a edició del Vadefoodies, el festival de tendències gastronòmiques que impulsa l’Ajuntament d’Igualada de la mà de l’associació gastronòmica i cultural Vadefoodies. Aquesta hi ha una aposta per la cuina de foc i brassa, que ara són tendència en el sector. L'any passat, el Vadefoodies va donar protagonisme als vins.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha agraït la tasca realitzada per l’entitat i sobretot el fet que "aquest any apostin per la tradició, per la cuina que es fa a poc a poc, amb temps i paciència i el producte de proximitat de l’Anoia".

En aquesta edició les tendències que centraran les activitats de la jornada són la cuina del foc, la cuina dels llegums i la cervesa artesana de la comarca de l’Anoia. L’ objectiu del festival d’aquest any, doncs, és el de sensibilitzar sobre l’aposta per una cuina de proximitat i donar a conèixer la gran varietat de cerveses que s’elaboren a la comarca de l’Anoia.

El foc i la brasa seran les tècniques amb les què es cuinarà el menjar que s’oferirà durant tot el Festival, es comptarà amb els mestres calderers de Montmaneu que cuinaran llegums de l’Anoia. La cuina del foc i la brasa són tendència i, també, un repte per recuperar la forma més primigènia i senzilla del cuinar. La Fornera de Biosca explicarà com elaborar el pa amb forn de llenya i oferirà un tast d’una selecció dels seus pans i coques salades i dolces.

Joan Fontanella, membre de Vadefoodies, ha posat de manifest que la cuina de foc i brasa “està tornant a ser una tendència, hem deixat la cuina amb hidrogen, futurista, per tornar a l’essència, al foc i a la cuina de sempre”. A més, Igualada, com a ciutat industrial destaca per la seva cuina de llegums, “es tracta d’un plat calòric i que es pot fer amb temps per aquelles persones que treballaven a la fàbrica”.

L’Escorxador acollirà també el 2n esmorzar de forquilla que organitza l’entitat i el Beermut musical amb les 8 cerveses anoienques que participen de la mostra.