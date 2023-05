El nou equip de la candidatura d’ERC a Jorba fa una crida a la participació en les eleccions municipals del dia 28 de maig. Pilar Queralt, Pep Vallès, Marta Alonso, Adrià Domènech, Lourdes Relat, Josep Maria Palau i Jordi Sarlé en els set primers llocs, seguits per Pep Solà, Anna Pérez, Jordi Payró, Isabel Marmi, Pere Alemany, Concepció Soteras, Víctor López, Maria Monsalve, Carles Gascó i Mercè Baliu, en els deu llocs següents, animen a tots els votants del municipi de Jorba a exercir el seu dret a decidir com es gestionarà el poble en els propers quatre anys.

Es traca d’un equip nou, basat en persones amb una àmplia trajectòria d’implicació en les entitats del poble i que té un bon coneixement de les necessitats i les potencialitats del municipi. Un equip que té com principi bàsic la proximitat i el saber escoltar al veïnat. Amb la consciència de que el “fer Jorba amb tu” que el grup té de lema de campanya s’ha de fer realitat cada dia al llarg dels quatre anys del mandat.

Aquest equip de persones amb implicació i compromís pel poble, es presenta amb la il·lusió per a promoure la vida social i col·lectiva al poble, les activitats per a totes les edats que construeixin comunitat de poble i potenciar les entitats i comissions de veïns que es poden encarregar de fer possibles aquest espais de socialització i participació. I també, amb la complicitat i la participació de tota la comunitat veïnal, aconseguir un conjunt de reptes col·lectius. Un és tenir un poble amb un millor estat de manteniment en general. Però també concreten alguns projectes com arranjar la gran zona verda davant del pati de l’escola i altres zones verdes de Sant Genís i Pla de Torruella; construir una nova Escola d’Educació Infantil i Primària; fer viable l’edifici del centre de dia i els serveis per a la gent gran dependent; fer possible la rehabilitació i el lloguer assequible dels habitatges buits dels nuclis històrics; crear una comunitat energètica local i el pla d’estalvi d’aigua del municipi; reduir el soroll de l’A-2 al seu pas per Jorba, Sant Genís i Pla de Torruella, i aconseguir el soterrament total de les dues línies d’alta tensió aèries que pretenen construir a Jorba dues empreses privades.

Els republicans també han incorporat propostes que en els darrers dies els fan arribar veïns del municpi.