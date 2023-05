L'hospital d'Igualada fa una intervenció al centre en un projecte de sostenibilitat

A l'Hospital Universitari d'Igualada s'ha iniciat una cirurgia que té poc a veure amb els quiròfans, és una intervenció que ha de marcar l'inici d'un nou camí cap a un centre mèdic més sostenible. La primera acció, la incisió inicial, és a les teulades del centre sanitari on s'han començat a instal·lar plaques solars. Els sostres plans de l'hospital quedaran totalment coberts de plaques i, juntament amb altres intervencions menors, es pot arribar a generar entre el 18 i el 20% d'estalvi de kWatts d'energia. Durant el 2022, la factura energètica va registrar 4,5 MWatts de consum, amb una factura que va superar el milió d'euros de despesa.

Aquesta és la primera intervenció d'un pla molt més general, que no cerca només fer accions per a l'estalvi de la factura de llum, sinó d'arribar a despertar complicitats per iniciar un camí conjunt, de sostenibilitat des de tots els punts de vista, segons comenta Carme Borrega, Directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA). La intervenció en aquests moments és a l'Hospital d'Igualada, però aquest és fruit d'un Pla de desenvolupament sostenible que s'aplica a tot el CSA. És un programa d'actuacions fins al 2025

El concepte de la intervenció és de fer un parc solar dedicat totalment a l'autoconsum del centre sanitari. S'instal·len 1.062 plaques solars. 478 unitats a les cobertes planes i 533 a marquesines de les àrees de pàrquing intern. I encara n'hi ha 51 plaques més en una coberta plana. Aquest més de 1.000 unitats de plaques generen 563,24 kWp (260,51 a les cobertes planes de la segona planta, 290,49 kWp a les marquesines i 12,24 kWp a la coberta de la quarta planta. La producció energètica anual de les plaques solars està calculada en 779.516,31 kWh que respecte al consum suposaria un estalvi del 17,5%. La resta, fins al 20%, dependrà d'altres mesures que es puguin anar prenent.

L'Hospital d'Igualada amb aquesta idea de crear una cultura de sostenibilitat, no ha posat tots els ous al mateix cistell, no ha confiat tota la seva acció en una reducció de la despesa energètica per la instal·lació de plaques. Entre d'altres, per exemple, està duent un canvi progressiu de les lluminàries de tots tipus del centre per passar dels vells sistemes d'il·luminació a les làmpades amb tecnologia led. Entre l'hospital i el CAP Nord, ambdós centres formen part del CSA, hi ha 5.090 punts de llum de diferents tipologies i 390 elements de regulació d'il·luminació. Aquí la intervenció només pot ser progressiva perquè s'ha de fer, en bona part, mentre hi ha activitat.

Però quan es diu que es tracta de fer penetrar la filosofia de la sostenibilitat vol dir, per exemple, que aquests criteris també s'aplicaran el l'alimentació de pacients i de professionals, en el procés d'elaboració i en el concepte, sobretot, d'evitar el malbaratament alimentari, sense que afecti les persones ingressades.

O alguna altra acció que ja s'està mirant d'articular com ara donar una segona vida a materials utilitzats. Aquest buscar una segona oportunitat als aparells, aquest reaprofitament, forma part també de la filosofia de la sostenibilitat.

I encara, una altra de les accions que s'està duent a terme és canviar la flota de vehicles (6 cotxes que es fan servir per fer l'atenció domiciliària a la Conca d'Òdena) per vehicles elèctrics, i afavorir i promoure l'ús de patinets i bicicletes entre els treballadors per anar de casa a l'hospital. S'han instal·lat, també, 6 punts de càrrega per a vehicles elèctrics dels treballadors. I ara se n'instal·len dos més al CAP Nord per als vehicles de la pròpia flota. Els treballadors de l'hospital que facin ús dels carregadors tenen una petita quota, segons fonts de l'hospital molt per sota del preu de mercat de les recàrregues. Aquests punts de càrrega s'han instal·len en el pàrquing cobert per als treballadors de l'Hospital. El pàrquing públic que hi ha annex al centre és de gestió municipal i queda deslligat d'aquestes operacions.

Carme Borrega, la directora de Serveis Generals i Infraestructures del CSA, veu que la idea de la sostenibilitat ha de ser transversal a tota l'activitat que es du a terme a l'hospital i ha de poder tractar temes que fins i tot poden anar més enllà de les parets d'un centre, com és la mobilitat que tenen el 1.000 de treballadors, entre personal mèdica, assistencial, administratiu i de serveis. Considera que poder influir en com es mouen és també una manera d'aconseguir l'objectiu general.

Borrega vol arribar a crear una cultura en la que hi participin tots els protagonistes de la vida en un centre assistencial, i que es pugui arribar a treballar amb mentalitat de millorar constant en la sostenibilitat. I posa un exemple, "si necessitem un producte hem de mirar d'aquirir-lo de proximitat, perquè no té sentit que algú ens l'enviï a 10.000 quilòmetres de distància". Les accions del Pla de desenvolupament sostenible del CSA se centre en l'estalvi i eficiència energètica, en entrar en una cultura de l'economia circular i de la correcta gestió de residus, en un programa de prevenció del malbaratament alimentari i en un pla de mobilitat sostenible.

La responsable de tot aquest canvi, de l'elaboració d'un pla que marca la pauta de quin és el camí a seguir, considera que "les persones són molt més conscients de la importància que té la sostenibilitat del que ens pensem" i convida a "participar en els projectes que tenim". "Tot el procés ha d'estar encara cap a una actitud sostenible, hem d'incorporar el personal cap a una actitud sostenible", indicat Borrega.