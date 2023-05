El conseller de Territori, Juli Fernández, i l’alcaldable d’Esquerra a Igualada, Alba Vergés, han fet una roda de premsa aquest dimecres per reivindicar l’aposta per l’Eix Ferroviari Transversal. Vergés ho considera “una infraestructura necessària i imprescindible pel futur del nostre territori” i ha recalcat que, en el cas d’Igualada, “el tren ràpid ens connectaria de manera ràpida amb les principals ciutats del nostre entorn i en 50 minuts amb Barcelona”. Tot i que ERC parla de l'eix ferroviari transversal, la idea que en el seu dia va presentar el govern de Pasqual Maragall era un tren de Lleida a Girona, amb una pota que connectés Manresa i Igualada amb Barcelona.

L’alcaldable igualadina ha posat en valor que “hem creat una gran aliança territorial dels alcaldables d’ERC de les ciutats de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa i Martorell, que aplega més de 350.000 habitants”, amb l’objectiu de reclamar a les administracions la inversió necessària per fer realitat l’eix ferroviari transversal.

Per a Vergés, el tren ràpid és “una eina imprescindible de progrés econòmic, social i territorial”. En l’àmbit econòmic, ha destacat les oportunitats d’oferir una via ferroviària pel transport de mercaderies tant cap a Barcelona com cap a Lleida per potenciar les zones industrials dels municipis per on passa l’eix. “Amb millors comunicacions podrem captar treballadors, descongestionar l’autovia A2 i atraure empreses”, ha recalcat.

Pel que fa al benefici social, “si oferim viatges més directes, amb més freqüències i en menor temps podrem oferir una alternativa real a l’ús del vehicle privat i un estalvi econòmic pels usuaris”. A més, a nivell territorial, connectar ciutats mitjanes entre elles és una manera de “vertebrar la Catalunya sencera, d’oest a est, frenar el despoblament i fomentar el reequilibri territorial”, ha defensat.

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha assegurat que “volem fer un sistema ferroviari integral per Catalunya, i una de les peces és el corredor transversal. Estem disposats a assumir les responsabilitats que l'estat espanyol no exerceix, oferint una alternativa real al cotxe i millorant el dia a dia de la gent”. Així com també ha afirmat que “l’estat espanyol no pot defugir les seves responsabilitats, s’ha d’implicar i fer inversions que donin resposta a les demandes dels ciutadans”, ha recalcat el conseller. “Fa molts anys que l’estat espanyol no inverteix el que ens pertoca en l’àmbit de rodalies i del transport públic, i estem pagant una deixadesa endèmica que només perjudica als ciutadans i ciutadanes de Catalunya”, ha lamentat.

A la roda de premsa també hi ha participat el paer en cap de Cervera, Joan Santacana, un dels municipis membres de l’Aliança pel tren gran impulsada des d’Igualada. Santacana ha defensat que “una bona connexió amb Barcelona ens permetrà desenvolupar els nostres polígons industrials i transportar mercaderies de manera sostenible". Santacana també ha incidit en la necessitat de "connectar les ciutats de l'interior, teixir el país i fer realitat la Catalunya sencera".