Comerç Just, el Servei de Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada ha programat dues activitats per fer visible que existeixen alternatives econòmiques diferents al sistema hegemònic. Són alternatives de Comerç Just i Finances Ètiques que fomenten un model econòmic amb salaris i preus dignes; sense treball infantil ni discriminació; amb igualtat de gènere i llibertat d’associació; amb cura del medi ambient; transparent i responsable en els processos de fabricació i comercialització.

Fins el 29 de maig es pot veure al vestíbul del Centre Cívic Nord l’exposició “I tu, què tries? Descobreix les alternatives de consum al teu abast”. L’exposició dóna a conèixer les opcions de consum alternatives al comerç internacional i es centra en dos sectors clau : l’electrònica i el tèxtil, però també proposa alternatives en les finances ètiques o en la producció de cafè. La Biblioteca Central d’Igualada també se suma a aquesta iniciativa. S’ha habilitat un racó de lectura sobre llibres de Comerç Just que podreu consultar o demanar en préstec durant tot el mes de maig. I, el proper 30 de maig a les 18 hores, a la mateixa Biblioteca Central, es durà a terme una sessió de contacontes a càrrec de Mònica Torra, amb el conte “Haki, la papallona màgica”, un conte a través del qual descobrirem el poder dels petits gests per canviar el món. Descobrirem d’on ve la xocolata, què és el comerç just i una multinacional, el perquè del canvi climàtic o què vol dir l’explotació infantil i què és l’efecte papallona. Activitat gratuïta, a partir de 4 anys.