El primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, ha estat aquest dimecres a la comarca de l’Anoia per donar suport als candidats i candidates socialistes amb l’objectiu de tornar a ser el partit més votat a la comarca aquest proper diumenge 28 de maig. Aquesta condició l'han perdut en les darreres eleccions, amb majories per a CiU i Junts i, el 2019, per a ERC.

Ha començat la visita a Capellades on ha passejat per diferents punts del municipi acompanyat del candidat José Fernández. Després s’ha desplaçat fins a Igualada per donar suport al candidat d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) que encapçala Jordi Cuadras, actualment regidor a l'Ajuntament, i amb ell ha visitat el mercat ambulant i de pagesos i ha parlat amb els mitjans al passeig Verdaguer. Salvador Illa ha acabat la jornada compartint una trobada amb el conjunt de candidats i candidates del PSC Anoia i també els membres de les diferents agrupacions de la comarca.