Carmen Manchón té 57 anys, viu a Igualada i és mestre de professió. Actualment treballa d’agent comercial i és regidora a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, representant de Ciutadans. En aquestes properes eleccions es presenta per Valents.

Quina valoració fa de la feina feta per la formació de Ciutadans en aquest darrer mandat?

He donat veu a aquelles persones que no la tenien, també he donat suport a les polítiques que eren coherents i penso que posivitat, sempre hem intentat sumar.

I la valoració de l’actuació de l’actual govern?

Li posaria un set sobre deu. Realment hem passat per una situació excepcional, com és la pandèmia i la gestió penso que ha estat positiva. A Igualada, aquests anys s’han fet coses i algunes de bones, però encara en queden moltes per fer.

És necessari un canvi per fer aquestes coses que falten per fer?

Sí. Es necessita un canvi perquè fa dotze anys que les coses es fan de la mateixa manera i això molt dir que sigui una mica immobilista, tot i que les propostes no han estat del tot dolentes. A més, s’ha d’escoltar més als demés, i més amb política municipal i fins ara, això no s’ha fet gaire.

Expliqui’m aquesta evolució cap a Valents.

Doncs personalment em sento molt més representada amb aquesta nova formació i recolzada des de Catalunya. És un partit constitucionalista i que no té intenció de marxar, és una formació més propera i, per tant, tens una resposta més ràpida.

Què pot aportar la seva formació a l’Ajuntament?

Valents som un partit nou amb persones normals, que treballem i tenim una feina més enllà de la política. Volem aportar a l’Ajuntament la visió del carrer, amb problemes que pot tenir qualsevol ciutadà. Volem apropar l’Ajuntament a la població. També podem aportar una visió de projecció, que podria tenir Igualada i que molts igualadins i igualadines no s’ho creuen.

Quins creu que són els principals reptes o els més urgents per Igualada?

Igualada s’ha d’obrir tant físicament com psicològicament, s’ha de modernitzar i s’ha de connectar. Per tant, cal millorar les connexions per poder generar també més ocupació. Altres reptes també són la seguretat, solucionar el tema de l’habitatge, millorar i remodelació dels espais públics i més accions per la gent gran. Un altre tema important és la renovació del POUM. Potser pel dia a dia no és tan urgent, però per governar és del tot imprescindible. Si volem dibuixar la Igualada del futur, ha de passar pel POUM.

Quin seria el seu projecte estrella del vostre programa electoral?

No volem fer grans obres, això ho deixem pels demés. Creiem que primer s’han de tenir els diners abans de prometre el que pots fer. De fet, ara mateix l’ajuntament té un deute de gairebé dos milions d’euros. A banda de la seguretat, un dels projectes que em fa especial il·lusió és la remodelació del rec del torrent de l’Espelt.

Posa com un dels reptes més urgents de la ciutat la seguratat i moltes vegades ha dit que Igualada no és segura.

No ho és 100%. Estem vivint episodis d’ocupació, robatoris, agressions, violència i violacions.

Com s’arregla això?

Augmentant la plantilla de policia municipal i que tingui més presència pels carrers.

A favor o en contra de les càmeres de videovigilància o de registre de matrícules?

Una altra mesura, que he preguntat a altres llocs on s’ha aplicat i, funciona, són els drons, ja ho havia proposat. No que hi hagi drons tot el dia voltant, sinó que en esdeveniments, com ara el Rec Stores, puguin fer-se servir.

En cas de poder sumar forces per governar. Amb qui pactaria i amb qui no?

Des del partit ens diuen que no podem dir amb qui pactaríem, hem d’esperar als resultats del dia 28. Però si podem ser decisius, el que tenim molt clar és que no renunciaríem a cap dels punts que nosaltres defensem.

Cap línia vermella?

Les línies vermelles se les poden posar ells, però penso que tenim moltes coses en comú. Al final que un vulgui la independència i tot en català, no deferirà tant en el que volem per Igualada, que és el millor.

Quina relació té amb la resta d’alcaldables?

Entre tots ens portem bé, jo els conec a tots. Amb qui no he tingut la possibilitat de parlar és amb l’Alba Vergés i el Rafa Moya.

Què faria l’endemà mateix de prendre possessió si fos la propera alcaldessa?

Reuniria tot el personal de l’Ajuntament i de les entitats que depenen de l’Ajuntament. Que som el nou govern i volem escoltar-los. No serà

Amb una frase. Per què els igualadins i igualadines han de votar a Valents?

Perquè millorarem Igualada. Farem una Igualada de tots i per a tots, sense exclusions.