Què n’espera Vox de les eleccions a Igualada?

Creiem que Igualada està en una cruïlla de la seva història i ha de triar entre decadència i renovació. Rebutgem l’odi i el sectarisme dels separatistes i que estem disposats a plantar-nos davant la intoxicació ideològica de l’esquerra i les causes delirants: el feminisme radical, l’adoctrinament LGTBI, les aberracions de la llei trans o la dictadura climàtica.

Vox, a ciutats com Igualada, pot tenir prou suport?

Sí, els nostres càlculs indiquen que entrarem a l’Ajuntament d’Igualada amb entre 1 i 3 regidors.

Doni’m una idea, la principal de Vox, per al futur de la ciutat?

Hem posat damunt la taula debats incòmodes com la seguretat als nostres barris, l’ocupació il·legal d’habitatges, la immigració il·legal descontrolada, la islamització de zones de la nostra ciutat, la lluita contra l’adoctrinament LGTBI o la defensa de la família.

A Igualada li cal un nou Pla Urbanístic?

Sí, ens preocupa molt. Volem negociar un Pla d’Ordenació Urbana Municipal que ens permeti alliberar tot el sòl no protegit possible per reduir el preu de l’habitatge, que és el principal escull per assegurar un estàndard de vida digne. En aquest nou POUM no permetrem noves restriccions al moviment de vehicles que vulguin accedir al centre de la ciutat. La clau és un urbanisme amable per a les famílies.

Com definiria un projecte per fer renéixer el Rec?

És un projecte estratègic per Igualada, i el que volem és un projecte de gran excel·lència tècnica per convertir el Rec en un espai emblemàtic, de referència. És necessari comptar amb el màxim consens entre agents públics i privats implicats.

A l’àmbit social i econòmic d’Igualada, quina és la proposta de Vox?

La gent ha d’anar a treballar a fora perquè no hi ha feina ni activitat econòmica. A Vox ens proposem capgirar el declivi actual. Donarem suport a l’emprenedoria, facilitarem bonificacions fiscals, simplificarem la burocràcia i suprimirem normatives que només serveixen per asfixiar els ciutadans.

Vostè se sent segur a Igualada, o és una ciutat segura?

La desídia de l’Ajuntament en matèria de seguretat ha fet que, per primer cop en molts anys, els nostres fills caminin amb por pels carrers d’Igualada. Cal més seguretat, més presència policial al carrer, tolerància zero amb la delinqüència i el narcotràfic. No tolerarem l’okupació il·legal d’habitatges.

Hi ha hagut polèmica els darrers dies per si s’havia d’omplir el biollac. Com ho veu?

És un projecte faraònic que torna a reflectir els aires de grandesa d’aquesta administració, la seva desatenció a la legalitat quan aquesta no els agrada.

Aprofitant que vostè és metge, està a favor de la concentració de metges a Igualada en un tema com la pediatria?

Efectivament, sóc metge i fa 12 anys que serveixo a la gent d’Igualada i la resta de la comarca de l’Anoia com a cirurgià i metge d’urgències. El tema de la pediatria és greu. Treballarem fins aconseguir el retorn d’aquest servei a la ciutat, i no en barracons.

Em podria dir un projecte cultural i un social per a la ciutat?

Si deixem de subvencionar els amiguets, hi ha centenars d’idees culturals brillants que floriran. Com a projecte social, és urgent una residència pública per a gent gran.