El 4 d’abril de 2020, el departament de Salut de la Generalitat informava que, per primer cop des de l’inici de la pandèmia de la covid, no s’havia produït cap defunció a la Conca d’Òdena -el primer territori català confinat-, la funerària, però en comptava 11, 4 a l’hospital i 8 entre domicilis i residències. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va rebre felicitacions per la bona nova, però també queixes de familiars d’algun dels finats no comptabilitzats per Salut. Castells, indignat, va trucar a la llavors consellera de Salut, la també igualadina Alba Vergés, i se les van tenir. A partir de llavors, Igualada va passar a informar de les defuncions pel seu compte i amb les dades de la funerària, i la Generalitat va variar el mètode de recompte. Hi ha un abans i un després d’aquell dia en les relacions entre ambdós polítics.

Més de tres anys després, i en acabat un mandat marcat per la maleïda pandèmia, l’alcalde de la covid s’enfronta a la consellera de la covid, el primer en nom de Junts per Igualada i la segona representant ERC. Un duel amb morbo, després que ambdós s’enfrontessin per la gestió d’aquella crisi. La dispar metodologia en el recompte de les víctimes mortals va fer que Castells acusés Vergés de «maquillar les dades» i «enganyar la gent». D’altra banda, la republicana va renyar l’alcalde per muntar pel seu compte i risc un hospital de campanya a les Comes: «les coses no es fan així». Castells també va demanar tests ràpids de coronavirus per a tots els veïns de la Conca: «Demanem al govern del nostre país que es posi les piles, que la gent no pugui tenir la sensació que ens han tancat i han tirat la clau». Vergés va respondre que la demanda era impossible. En el fragor d’aquella batalla va néixer doncs una rivalitat que ara es retroba a les municipals, a on Vergés intentarà trencar l’hegemonia de Castells per convertir-se en la primera alcaldessa d’Igualada.

Una distància gran el 2019

En les eleccions municipals de 2019, el partit més votat a Igualada va ser Junts per Igualada, que va aconseguir un 39% dels vots i nou regidors, situant-se com a primera força. Per sota es va posicionar ERC, que va assolir un 21,9% i cinc regidors. La tercera posició va ser per la coalició d’esquerres Igualada Som-hi amb un 19% i quatre regidors. Ja, en quart lloc, va quedar Poble Actiu, amb un 10,2% i dos regidors. Finalment, en darrera posició va quedar Ciutadans, que va obtenir un 5,6% i un únic regidor.

Diuen grosso modo les enquestes que circulen a sotto voce per Igualada -de Junts, ERC i PSC-, que Castells esquiva el desgast i torna a guanyar les eleccions municipals de diumenge. També diuen que ERC s’esfondra i que els socialistes fan el sorpasso avançant als republicans. El que no diuen, clar, és si, malgrat guanyar, Castells mantindrà l’alcaldia, tampoc parlen de pactes.

En campanya ha quedat clar que el rival a vèncer és Castells, que duu setze anys a l’Ajuntament d’Igualada, dotze agitant la vara d’alcalde. S’ha presentat les tres primeres vegades en nom de CiU i les dues últimes sota el paraigua de Junts per Igualada. Si conclou el present mandat com a alcalde superarà el seu antecessor en el càrrec, el socialista Jordi Aymamí, que va estar quinze anys i mig.