Rafa Moya té 57 anys, viu a Igualada i és llicenciat en Filosofia i en Einformàtica. Ha participat activament en plataformes de lluita social a la ciutat. Actualment treballa en una empresa com a programador i enginyer informàtic.

En Comú Podem presenta una llista pròpia a Igualada, després de trencar amb Igualada Som-hi. Com creu que afectarà aquest trencament?

Nosaltres tenim el nostre model de ciutat, d’esquerres i que és diferent d’Igualada Som-hi. Podem compartir alguns punts, però Igualada Som-hi, no és En Comú Podem i al revés. El vot no es fraccionarà per culpa nostre.

Què pot aportar vostè com a alcalde d’Igualada?

Jo soc i seria el portaveu de l’esquerra transformadora. Aportaré modernitat, frescor, i sobretot, una perspectiva social que ara no hi és.

Quina valoració fa de l’acció de govern en el darrer mandat?

La valoració global és negativa. No només dels darrers quatre anys, sinó dels dotze que ha durant el mandat de Castells. Han estat molts anys en els quals la inversió en la justícia social ha estat inexistent. També ha estat inexistent les polítiques dedicades a l’habitatge i en l’àmbit mediambiental, un govern que no ha afrontat cara a cara el canvi climàtic. L’actual govern ha dedicat massa temps al cotxe i s’ha basat en els grans esdeveniments i no s’ha centrat en les persones.

Moltes formacions, inclosa la vostra, han coincidit en què Igualada necessita un canvi. Quin paper pot fer En Comú Podem en aquest canvi?

Creiem que és fonamental per Igualada aquest canvi. Som necessaris i tenim un paper clau. El nostre paper serà el de transformar Igualada en una ciutat verda, democràtica i feminista i això passa per un canvi inevitable de govern i en un canvi cap a les polítiques d’esquerres i feminista.

Quins són els principals reptes per la ciutat?

L’habitatge, el canvi climàtic, crear ocupació, la sanitat, l’educació, la gent gran i el feminisme.

I els vostres compromisos?

Si entrem dos o tres regidors al consistori, lluitarem i farem política centrada en les persones, en la justícia social i en la igualtat d’oportunitats. Construirem habitatge públic i sancionarem als grans especuladors. Igualada ha de ser capdavantera en la lluita climàtica. També és compromís nostre la creació d’ocupació, promocionant feina a dones i a majors de 50 anys. Hem d’arreglar la sanitat, la situació de l’Hospital d’Igualada i també la d’educació, hi ha molts joves que no han pogut estudiar el que volien fer. I, molt important, volem acabar amb l’edatisme i conscienciar la població: crearem una oficina per la gent gran i per revertir, també, la bretxa digital.

Una regidoria de feminisme. Ha parlat molt d’aquest projecte i sempre el posa d’exemple. És el que més li faria especial il·lusió liderar?

Un d’ells, sí! Nosaltres no tenim un projecte basat en el totxo, sinó en les persones. En aquest sentit, em fa especial il·lusió poder crear una regidoria de feminisme i poder augmentar la mirada LGTBIQ+ a totes les regidores. També em motiva en especial, la creació d’un consell participatiu per fer front al canvi climàtic.

Igualada és una ciutat segura?

Ho és, però s’ha de millorar. I s’ha de fer, no buscant un model repressiu policial, ampliant el nombre de policies; sinó que hem de canviar el model de seguretat.

Com es fa això?

Hem de crear un model més pedagògic i més transversal. Això passa per, com deia, no ampliar els cossos de seguretat, sinó fent que siguin propers, de barri i de carrer. També aplicant la perspectiva de gènere i LGTBIQ+, amb la instal·lació, per exemple, de punts liles en l’oci nocturn.

Un dels temes que es troba més al punt de mira i que la majoria de formacions coincidiu en el vostre programa electoral...

El POUM! S’ha de renovar urgentment, als anys vuitanta no teniem en compte els problemes que tenim ara com el canvi climàtic, la perspectiva feminista o l’accessibilitat.

De la resta d’alcaldables, amb qui té més afinitat personalment?

Jo tinc molts amics a la llista de la CUP, perquè molts havíem coincidit en el Procés Constituent. Amb Jordi Cuadras també tinc afinitat, va presentar els meus dos llibres com a periodista. La resta no els conec.

En cas de poder sumar forces per establir govern, amb qui estaria disposat a pactar i amb qui no pactaria mai?

Amb qui no, està clar. No pactarem amb Vox, que no entrarà. Tampoc ho faríem amb Junts, perquè té un projecte molt diferent al nostra. Amb la resta, penso que es tracta de dialogar.

Si és el proper alcalde d’Igualada, què faria l’endemà de la presa de possessió?

Somriure, somriure molt. Alegrar-me’n moltíssim i pensar amb el meu barri, el barri Montserrat.

Per què els igualadins i igualadines han de confiar en Igualada En Comú Podem?

Perquè pensem en les persones i la justícia social dels veïns i veïnes d’Igualada.