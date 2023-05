Igualada en Comú Podem proposa crear a l'Ajuntament d'Igualada la Regidoria de Feminismes i dels Drets LGTBI+, amb un pressupost del 3% per impulsar polítiques públiques amb perspectiva de gènere i LGTBI+ per transformar la ciutat. Per al candidat Rafa Moya “les polítiques de gènere son una prioritat” i tenen com a objectiu “convertir Igualada en una ciutat feminista, diversa, on ningú se senti exclosa, una ciutat per poder viure en llibertat”. Moya ha presentat aquest dijous la proposta per afrontar les eleccions municipals del 28-M, hi ho ha fet acompanyat per la diputada d'En Comú Podem al Congrés, Mar García Puig.

Entre les propostes de la formació En Comú Podem destaquen implementar mesures d’educació afectivo-sexual en totes les etapes vitals. Estendre els punts liles a tots els locals d’oci nocturn. Augmentar les places d’urgència per a les dones, infants i adolescents en situacions violència masclista. Impulsar un Pla de seguretat i d´urbanisme amb perspectiva de gènere. Ampliar i reforçar el Servei d’atenció i informació per a persones LGTBI+ per evitar qualsevol atac o discriminació. Garantir que tots els centres educatius siguin espais segurs i lliures de qualsevol mena de discriminació o violència. Fomentar les polítiques actives d’Ocupació per a dones, joves i persones amb diversitat funcional. Mesures de suport a les mares i reivindicar i visibilitzar les aportacions de les dones i persones LGTBI+ en la història i en l´actualitat com a motor de canvi de la ciutat. La diputada d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Mar García Puig, ha acompanyat aquesta tarda a la candidatura d’Igualada en Comú Podem a Igualada. Per García Puig “les dones som les que tenim la clau amb el nostre vot per transformar la ciutat i fer-la més vivible i saludable”. Els governs de dretes governen “en contra de les dones” i ha recordat totes les ocasions en les que la dreta i l’extrema dreta han votat en contra al Congrés dels Diputats a lleis que eren un pas endavant per a les dones i per la garantia dels seus drets sexuals i reproductius.