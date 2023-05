L’Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l’Alta Segarra i l’Anoia (ASAASA) ha aconseguit el compromís de totes les candidatures a Calaf, Copons i Veciana perquè garanteixi, un cop arribin al govern municipal, que la implantació de les energies renovables en aquests municipis es faci de manera sostenible, democràtica i tenint en compte la ciutadania. En canvi les candidatures de Rubió, Els Prats de Rei, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós no han volgut assumir cap compromís en aquest àrea, demostrant la seva manca de sensibilitat per aconseguir una transició energètica justa per als seus territoris.

El document de compromís, que s’han presentat durant les darreres setmanes a totes les candidatures, va ser elaborat per la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa amb la voluntat que totes les formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals es posicionessin en relació a la implantació de macroprojectes eòlics i solars. El document arriba en un moment de molt enrenou per la imminent aprovació dels projectes. Entre els punts que inclou el document hi ha el compromís de mantenir informada la població dels intents d’instal·lació d’aquests projectes per part de les empreses energètiques; respectar la voluntat que expressin els veïns en relació a aquest tema; utilitzar els recursos municipals disponibles per oposar-se a la instal·lació de parcs eòlics o solars, i les seves instal·lacions complementàries; impulsar la creació de comunitats locals energètiques. I, en cas que es tirin endavant la instal·lació de molins o plaques, pressionar perquè estiguin a la màxima distància possibles de masies i nuclis habitats.