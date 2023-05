La formació d’Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Margarida de Montbui ha denunciat en un comunicat que l’Ajuntament de la població ha retirat els cartells electorals d’algunes formacions polítiques quan encara estem en campanya electoral. La formació republicana assegura que l’ens municipal ha vulnerat els drets de totes les ciutadanes i ciutadans de Montbui i que l’acció trenca la igualtat d’oportunitats dels representants polítics”. L'acció de l'Ajuntament respon al contingut d'un aclariment de la Junta Electoral de Zona a una pregunta de Valents en el que fixa normativa sobre la presència de cartells en les proximitats dels col·legis electorals. ERC considera que aquesta és una prevenció per diumenge i no per les hores i dies previs.

La formació republicana de Montbui assegura que la resposta de la Junta Electoral era sobre uns cartells penjats a Hostalets de Pierola. La formació encapçalada Carolina Telechea, assegura que aquest document “té molts defectes de forma i de fons”, doncs “no aclareix a quins municipis va dirigit l’aclariment, a quins partits es notifica, i el que és molt greu és que ni tant sols és un requeriment, sinó un simple aclariment d’una consulta”, expliquen. ERC Montbui ha exposat que l’article 93 de la LOREG estableix que “ni en els locals de las seccions [de votació] ni en els llocs propers no es podrà realitzar propaganda electoral de cap tipus. Tampoc es podran formar grups susceptiblles d'entorpir, de la manera que sigui, l'accés als locals, ni s'admitirà la presència dels que pguin dificultar o coaccionar el dret al lliure exercici del vot. El President de la Mesa prendrà les mesures que estimi convenients”. En aquest sentit, la formació d’esquerres diu que el document en el qual es basa l’Ajuntament de Montbui per fer la retirada de cartells fa "una interpretació absolutament arbitrària i parcial" del que disposa aquest article. Per tot això, ERC denuncia que tant la JEZ com el mateix Ajuntament de Santa Margarida de Montbui “han vulnerat els nostres drets de participació política recollits a la llei, impedint la propaganda electoral com a element de campanya”. Doncs, justifiquen que l’article en qüestió “no diu res respecte als 100 metres ni el marge de temps en què ha d’estar fora la propaganda electoral respecte a la data de les votacions”. En el comunicat que ha emès la formació republicana explicita que “aquesta vulneració de drets per part de l’Ajuntament, qui ha vulnerat els drets de totes les ciutadanes i ciutadans de Montbui, respon a una clara arbitrarietat del mateix Ajuntament trencant així la igualtat d’oportunitats dels representants polítics”.