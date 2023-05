La Igualada Runnig va omplir el dissabte a la tarda d'activiitat, de centenars de persones que es van posar la samarreta blanca d'aquesta edició per caminar o participar a la cursa de 5 quilòmetres. La jornada va comptar amb activitats esportives i lúdiques per a tota la família, organitzades per l'Ajuntament d'Igualada i que s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments referents de l'esport i l'oci atraient a famílies de la Catalunya Central. Un dia ideal per gaudir del comerç, gastronomia de la ciutat i divertir-se a l’autèntica festa del running com és la Igualada Urban Running.

A les 11h començava l’activitat més matinera amb una masterclass de Zumba solidària a l’escenari principal de la plaça de Cal Font que organitzava l’Associació de Prematurs de Catalunya acollint més de 400 particpants ballant durant dues hores sota un sol espectacular. A la tarda es donaria el de sortida amb la cursa de cotxets, una divertida activitat on pares i mares amb els seus nadons “competirien” pels carrers de la ciutat amb un ambient familiar i festiu. Seguida amb una festa infantil KIDS&US que és l’inici de les curses pels més petits de la casa, també patrocinat per KIDS&US. Més tard, a les 18.30h gairebé un miler de persones participarien a la caminada solidària de 3km pels carrers cèntrics de la ciutat, activitat que la totalitat dels diners recaptats anirien a favor de l’Associació Contra el Càncer. Entrada la tarda, a les 19.30h arribava el plat fort, la cursa de 5km de la Igualada Urban Running, on amb un recorregut de 2,5km a 2 voltes, atletes d’alt nivell i participants populars que volien viure l’experiència, eren animats pels carrers cèntrics de la ciutat plens de públic animant al seu pas i espectacles de carrer que li donaven aquest punt especial a aquesta original cursa. >La Igualada Running és una festa de la ciutat, del comerç i de l'esport, però també té una part competitiva. Roc Bellostas va ser el guanyador de la 5km, l'acompanyarien al podi Albert Moreno i Abel Serra; en categoria femenina, Alba Bellostas s'adjudicaria la primera posició, seguida de Èlia Vidal i Francina Gonzalez. Per acabar la jornada, i tot rebent els participants de la caminada solidària i de la cursa de 5km, hi ha hagut animació musical a càrrec de Ràdio Flaixbac, amb Andreu Presas i El Gran Germán.