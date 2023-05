Igualada tria aquest 28 de maig nou alcalde o alcaldessa en unes eleccions municipals que a Regió7 pots seguir en directe. Serà una nit intensa amb un escrutini que decidirà si Marc Castells obté el seu quart mandat consecutiu o deixa pas a una nova formació política. El resultat del 28-M, al qual concorren 8 formacions, marcarà el futur de la capital de l'Anoia i, potser, caldrà establir pactes. També serà interessant veure quin paper juga el votant indecís i la participació, ja que aconseguir un regidor més, o un menys, pot ser decisiu per aconseguir l'alcaldia a Igualada després de les eleccions municipals.

Resultats de les eleccions a Igualada

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 l'última hora d'aquestes eleccions 28 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Igualada. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de regidors i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a Igualada per l'electorat.

Els polítics han viscut uns últims 15 dies de campanya intensos, amb una agenda plena d'actes públics amb l'objectiu d'intentar convèncer aquells votants d'Igualada amb dubtes. D'aquesta capacitat de mobilització dependrà la renovació de les alcaldies als diferents municipis de Catalunya, on previsiblement entraran cares noves als plens i poden haver sorpreses a cada alcaldia.

Avui, 28 de maig, estan cridats a votar tots els ciutadans empadronats majors de 18 anys. En algunes altres regions també se celebren les eleccions autonòmiques i, segurament, a Madrid hi haurà molts ulls posats en aquests comicis, ja que ben aviat hi haurà les Generals. Els resultats i les possibles aliances que es forjaran després del 28-M determinarà qui s'imposa en la política de l'Estat. Segueix en directe les últimes notícies de les eleccions 2023 a Regió7.

Totes les llistes de les eleccions municipals a Igualada

Junts per Igualada torna a apostar per Marc Castells que, si acaba guanyant, seria el seu quart mandat consecutiu. De fet, aquests són els cinquens comicis en què es presenta Castells com a cap de llista. Aquesta vegada ho fa sota la marca Junts per Igualada. De la seva banda, ERC ha renovat la llista i ha apostat per l'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, com a número 1. Tot i que va ser líder de l'agrupació local d'ERC a Igualada el 2012, Vergés mai ha estat regidora ni candidata a l'Ajuntament.

Una de les sorpreses en les llistes ha estat el trencament dels comuns amb la coalició d'Igualada Som-hi, que es va presentar per primer cop el 2019 i estava formada pel PSC, En Comú Podem i l'agrupació ciutadana Igualada Oberta. Jordi Cuadras repeteix al capdavant de la marca. De fet, la direcció local d'En Comú Podem va dimitir en bloc després que la cúpula nacional ordenés fer una llista pròpia, que estarà encapçalada per Rafa Moya.

La CUP, per la seva banda, aposta per l'actual regidor Pau Ortínez com a número 1, mentre que l'exregidora de Ciutadans Carmen Manchón es presentarà per Valents. També es torna a presentar el PP, que en les darreres eleccions va quedar fora del consistori. Repeteix com a candidat Joan Agramunt. Finalment, Vox concorrerà per primera vegada a Igualada i ho farà amb el metge de l'Hospital Universitari d'Igualada, Daniel Carmona.