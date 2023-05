Abans de l’escrutini de diumenge a la nit i de saber els resultats vam preguntar als candidats a l’alcaldia quines eren les seves sensacions, que fessin una porra. Tot i que cap dels candidats va fer ple en les seves supersticions sobre com quedaria repartit el consistori en aquestes eleccions, alguns s’hi van aproximar. En general, tots van ser força optimistes amb les seves formacions i hi va haver algunes sorpreses. En el que tots van coincidir és que Junts per Igualada, de Marc Castells, tornaria a guanyar, però cap va afirmar que n’obtindria deu. La majoria apostaven per no menys de 8 representants, tot i que ERC va apuntar una mica més avall dient que n’aconseguirien entre 7 o 8. Tot i això, ni Marc Castells va apuntar tant alt com el resultat (10 regidors). Dels candidat d'Igualada tots i van participar menys Jordi Cuadras que va al·legar raons de superstició que el porten o no fer "porres".

Una aproximació que també va ser prevista per la majoria de candidats va ser l’augment de representació per als socialistes. La formació encapçalada per Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) va guanyar un representant més dins del consistori igualadí, respecte les últimes eleccions que s’havia quedat amb quatre. Aquest fet va ser encertat per Pau Ortínez, Alba Vergés, Rafa Moya i Joan Agramunt. Castells va apostar que la formació socialista es mantindria en quatre i Manchón va sumar-n’hi dos més. No sabem si Cuadras preveia aquest augment perquè el candidat va decidir no mullar-se perquè “soc supersticiós i tampoc vull ferir a ningú” El conjunt republicà ha perdut dos representants en aquestes eleccions i sembla que cap dels candidats esperaven aquesta davallada. Vergés va apostar per ser optimista, dient que n’aconseguirien 6. Castells i Moya deien que ERC n’obtindria 5 i Poble Actiu i PP van apostar per 4. L’única qui va aproximar-se més amb la pèrdua de representació d’ERC va ser Manchón, qui va dir que la formació republicana aconseguiria tres representants dins del consistori. Pel que fa a Poble Actiu, amb Pau Ortínez al capdavant, ningú va preveure un augment en la seva representació – excepte ERC que dubtava entre dos o tres representants per la CUP –. Tota la resta de formacions consideraven que mantindria els seus dos representants, tot i que la formació assembleària va obtenir un representant més que en les darreres eleccions de l’any 2019. Els Comuns, Valents i Vox no han aconseguit representació per aquests propers quatre anys. Cap dels candidats van apostar per l’entrada dels comuns al consistori, excepte Rafa Moya, qui va ser optimista i va dir que aconseguiria un representant. Qui també va ser una mica optimista va ser Joan Agramunt, qui repetia al capdavant de la formació del PP, però aquesta vegada tampoc ha aconseguit representació. Tant ell com Castells firmaven que aquest cop sí que obtindrien un representant. Pel que fa a Valents, Carmen Manchón també es va quedar sola apostant per la seva formació. Estava convençuda que aconseguiria mantenir la seva representació amb una regidoria dins l’Ajuntament – fins ara representant Ciutadans –, però no va ser així. Cap de la resta de candidats van apostar per aquest fet. La majoria tampoc van apostar per la formació de Vox dins del consistori. De fet, la majoria afirmaven que “segur que no entraria”. Manchón sí que hi veia una mínima representació. LES APOSTES DELS CANDIDATS: Junts per Igualada (Marc Castells): Junts, 9; ERC, 5; Som-hi, 4; Poble Actiu, 2; PP, 1 ERC (Alba Vergés): Junts, 7-8; ERC, 6; Som-hi, 5; Poble actiu, 2-3 Poble Actiu (Pau Ortínez): Junts, 9: Som-hi. 5; ERC, 4 i Poble actiu, 2 En Comú Podem (Rafa Moya): Junts, 8, ERC, 5; Som-hi, 5; Poble actiu, 2; i Comuns, 1 Valents (Carmen Manchón): Junts, 8; Som-hi, 6; ERC, 3; Poble actiu, 2; Valents, 1 i VOX:1 PP (Joan Agramunt): Junts, 9; ERC, 4; Som-hi, 5; Poble actiu, 2 i PP, 1 IGUALADA SOM-HI (JORDI CUADRAS) Cuadras no hi va voler participar