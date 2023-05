L’Hospital Universitari d’Igualada s’adhereix a la campanya Euromelanoma 2023 i ofereix una exploració dermatològica per prevenir el càncer de pell. El Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia s’adhereix a la campanya Euromelanoma 2023, que és una iniciativa de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) per conscienciar la societat sobre la importància de les cures i vigilància de la pell per prevenir l’aparició del càncer. En el marc d'aquesta campanya, els centres adherits ofereixen una revisió de les lesions pigmentades(concretament els nevus melanocítics), el que coneixem com a pigues. Les revisions es realitzaran entre el 5 i el 30 de juny.

Per accedir a aquests controls adreçats a la població en general caldrà emplenar un qüestionari previ per determinar si es tracta d'una persona amb factors de risc de patir càncer de pell i, en cas afirmatiu, podrà sol·licitar la cita prèvia de forma online a través del següent enllaç: https://euromelanoma.aedv.es/. A l’Hospital Universitari d’Igualada aquests controls es faran a Consultes Externes (Sala A). El nombre visites és limitat i se citaran segons ordre d’inscripció. A més, durant el mes de juny al vestíbul de l’hospital igualadí es durà a terme una campanya informativa per conscienciar sobre la prevenció del càncer de pell, quines mesures utilitzar per poder evitar-lo i com poder diagnosticar-lo en fases precoces per disminuir-ne tant la incidència com la mortalitat. A Espanya, cada mes, al voltant de 300 pacients són diagnosticats de melanoma cutani. La taxa d'incidència del càncer de pell s'ha duplicat a l'Estat les darreres dècades, segons han explicat fonts hospitalàries. L'augment de l'esperança de vida i especialment dels estils de vida amb exposicions al sol més grans són dos dels factors que han incidit en l'elevada taxa de càncer de pell registrada els últims anys, segons expliquen des de la Fundació Piel Sana de l’AEDV. Així mateix, els cànons de bellesa que es fomenten actualment estan afectant la cura de la pell, ja que un percentatge alt de persones consideren que estar bronzejat és atractiu malgrat reconèixer que l'exposició al sol pot generar problemes de salut, relaten des de la Fundació. Els dermatòlegs insisteixen en la necessitat de generar consciència sobre aquells factors que podrien augmentar el risc de patir càncer de pell, així com la introducció d'hàbits que animin la població a l'autoexploració.