La victòria de Castells a Igualada va tenyir de Junts gairebé tota la ciutat

La victòria de Marc Castells i la llista de Junts per Igualada en les eleccions municipals de diumenge va ser general a tota la ciutat. L’actual alcalde, que tindrà una representació al ple de 10 de les 21 cadires del ple i que s’ha quedat a només un regidor de la majoria absoluta, es va imposar a totes les meses de la ciutat excepte en dos col·legis, les de Fàtima i cal Badia. A Fàtima és un lloc on tradicionalment hi guanya el Igualada Som-hi (PSC) i obtenen bons resultats les formacions d’esquerra més progressistes i que responen més a perfils espanyolistes. De les 44 taules, per tant, Castells es va imposar en 40. Més enllà de que tingui un suport per sobre del 40%, el color de Junts domina a pràcticament tota la ciutat.

La victòria de Castells va ser aclaparadora, superant fins i tot les pròpies perspectives. En aquest resultat hi va sumar el fet que a Igualada, com també passava a Barcelona, la formació hereva del pujolisme es va presentar unida (la fragmentació ha restat regidories tant a la branca de Junts com a la del PDeCAT) i també la davallada d’ERC. Junts va tenir el suport del 40,21% de la població i ERC del 14,35%. Amb el 12,01% de la CUP, que va millorar resultats, més del 66% del total de vots. A les dues taules dominades pels socialistes del candidat Jordi Cuadras, al barri de Fàtima, la victòria d’aquests sobre Junts ha estat significativa: 46 i 52 vots per a Junts i 142 i 158 per a Igualada Som-hi. En aquest col·legis, justament, va ser on els socialistes van tenir millors resultats a la ciutat. A l’altre lloc on Igualada Som-hi es va equiparar amb Junts en vots, va ser a les taulesdel Patronat d’Esports. La desfeta d’ERC i el creixement de la CUP ha fet que les dues formacions hagin mantingut un frec a frec a moltes zones de la ciutat, encara que a la majoria hi ha domini republicà. En tot cas, al Centre Cívic Nord, al Centre Cívic de Fàtima i en una de les meses de cal Maco, els cupaires han recollit més vots que els republicans. En la davallada de vots dels republicans, una part es deu a l’increment de l’abstenció, que aquest 2023 ha estat del 42,49%. El 2019 va ser del 33.30%. I els últims en entrar al tauler de joc electoral va ser l’extrema dreta de Vox, que va tenir més vots que el PP, i amb un 3,86% de suport es va quedar a les portes de tenir un regidor al ple. A la cua van quedar En Comú Podem, que s’estrenava en solitari, i Valents, amb qui va ser representant de Cs el 2019.