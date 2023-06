Seixanta entitats olesanes ompliran, demà dissabte, l’entorn de la plaça de Fèlix Figueres i Aragay i el Parc Municipal durant la gran trobada del món associatiu per donar a conèixer el seu treball i animar a la ciutadania que s’impliqui en la seva activitat.

La cap del departament de Participació Ciutadana, Montse Muñoz, ha destacat que «l’objectiu de la Mostra d’entitats és fer visible la gran riquesa d’entitats i també fomentar la seva interrelació», en unes declaracions que recull el portal municipal.

Els estands de les entitats es podran visitar de les 11 del matí a a les 9 de la nit. i estaran distribuïts per temàtiques. Al carrer de Salvador Cases hi haurà les entitats de caire cultural; al sorral del bàsquet, les entitats juvenils i les AMPA amb els seus tallers; a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, estaran ubicades els estands dels serveis municipals i d’emergències. Al voltant de l’Ajuntament estaran les entitats culturals i esportives i, a la zona de l’arbreda que hi ha darrera de l’Ajuntament, estaran les entitats socials i de cooperació i els animalistes.

Com a novetats, enguany, hi ha un vermut musical, a la 1 del migdia; i el concurs de votació a l’estand més bonic que en aquesta edició serà doble: es farà una votació entre entitats i també una altra votació entre les persones assistents. Totes dues votacions es podran fer a través de la plataforma ParticipaOlesa. Fonts municipals han explicat que en aquest enllaç, la ciutadania també podrà valorar la mostra per tal de millorar-la a les properes edicions.

Més enllà dels estands de les entitats, al llarg de tot el dia hi haurà un escenari central al Parc Municipal que acollirà diferents exhibicions. A 3/4 d’11 hi haurà una rua d’entitats. A les 12 gegants i nans i exhibició de grups de ball en línia. Un quart d’hora més tard, hi haurà un taller artístic ( Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis) i a la 1 del migdia arribarà el comentat vermut musical.