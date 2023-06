El programa turístic Festival Paisatges Barcelona programa un mes de juny amb activitats tots els caps de setmana a l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona. Són propostes que combinen turisme i gastronomia.

Cada cap de setmana hi ha un mínim de tres activitats. Entre moltes altres hi ha una sortida amb bicicleta de muntanya elèctrica per l’entorn de Calaf, o un joc de descoberta i coneixement per Mura, o una descoberta de la pagesia de l’entorn de Montserrat des del Bruc, o un matí de plantes oblidades des de Jorba o una excursió per la mina de l’Estany amb tast final d’embotits, o passejar per la sempre agradable Séquia de Manresa, en aquest cas iniciada des de Sallent.

La cita, que tindrà lloc tots els caps de setmana del 3 al 25 de juny, oferirà activitats guiades per empreses locals que permetran descobrir els paisatges de primavera de les comarques que integren la marca turística de Paisatges Barcelona.

Activitats a peu, amb bicicleta, ioga, visites culturals, jocs i tastos de productes locals i de vins… l’oferta, pensada per a tots els públics, permetrà descobrir un entorn natural i cultural molt a prop de casa.

El programa concret de les visites es pot trobar accedint al blog de «Barcelona és molt més» de la Diputació de Barcelona, on hi ha la informació de cada visita i com contactar-hi.