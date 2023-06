L'Hospital d'Igualada atendrà les mares que vagin de part en habitacions individuals

L’Hospital Universitari d’Igualada ha habilitat habitacions individuals a la planta Maternoinfantil per a totes les parteres i els recent nascuts, que fins ara compartien habitacions dobles. Aquesta iniciativa permet oferir a les famílies un ambient més íntim i relaxat durant les primeres hores de vida del nadó, en el moment posterior al part i l’inici del període de lactància. El projecte ha de concloure en una remodelació de les habitacions. En aquest moment, però, s'ha obtat per deixar el segon llit per si el vol fer servir l'altre progenitor.

La futura reforma de les habitacions permetrà oferir un espai més confortable i que doni un valor afegit a l’experiència de les famílies. Avui totes les habitacions compten amb dos llits, un per a la mare i un per a l’acompanyant, un bressol per al nadó, canviador, lavabo i dutxa, i aire condicionat.

El projecte de millora de les habitacions individuals per a les parteres, contempla la substitució del segon llit per un sofà-llit i l’adequació de l’habitació per convertir-la en un espai que trenqui amb l’estètica hospitalària, oferint un entorn més càlid i familiar, pensada per donar resposta a les necessitats i expectatives de les famílies d’avui. L’hospital igualadí preveu reformar 10 habitacions i la resta es podran convertir en individuals en funció de la demanda, malgrat se’n mantindria l’estructura original, amb els dos llits, per poder assegurar-ne la polivalència.

Per poder desenvolupar aquest projecte tenint en compte les necessitats de les famílies i els professionals, l’Hospital Universitari d’Igualada ha impulsat la creació d’un grup focal, format per mares i famílies que han viscut el procés de part al centre, i professionals de l’àrea Maternoinfantil i la Sala de parts. L’objectiu d’aquest grup és conèixer de primera mà l’experiència dels pacients i professionals i recollir les seves propostes de millora, perquè la remodelació dels espais doni resposta a les seves necessitats.

El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, ha explicat que aquesta mesura és possible degut al canvi en la manera d’atendre l’embaràs i el procés de part, un procés que gràcies als avenços en coneixement i a la feina feta durant els mesos d'embaràs, permet un part més respectat, menys sanitaritzat, menys quirúrgic i amb un rol d’empoderament a les dones i les seves parelles. Aquest canvi en la visió sobre l’atenció al part, comporta hospitalitzacions de menys durada, fet que sumat al descens generalitzat de la natalitat, ofereix la possibilitat de reorganitzar aquesta àrea per oferir un espai més confortable i familiar.

La reestructuració de l’àrea Maternoinfantil s’emmarca en un projecte global per humanitzar els espais i els processos assistencials de l’Hospital Universitari d’Igualada, amb l’objectiu de millorar la comoditat i l’experiència dels pacients, però també d’orientar els processos assistencials a les necessitats dels malalts i els seus familiars, amb una atenció cada vegada més personalitzada i on el pacient pugui participar de forma proactiva en la presa de decisions.

En els darrers mesos l’hospital igualadí ha fet un pas endavant cap a la humanització. Amb aquesta mateixa filosofia, el febrer de 2023 es va inaugurar l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada, un projecte que va servir per dotar de més intimitat i confort als pacients, i que es va fer realitat gràcies a la solidaritat i generositat de la ciutadania i les empreses del territori, que van participar a la campanya de mecenatge.