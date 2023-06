La Universitat de Lleida (UdL) obre el període de preinscripció universitària aquest dimarts, dia 6 de juny, i a Igualada la principal novetat per al proper curs 2022-23, és el nou aulari que s'estrenarà al nou edifici del Passeig Verdaguer, allà on abans hi havia hagut el vell hospital. Aquí s'impartirà la formació dels estudis vinculats en l’àmbit de la salut. Les obres, que es van endarrerir, segons l'empresa, per problemes de proveïment de materials, estan ara pràcticament enllestides, pendents dels darrers detalls i de l'arribada del material d'aules i laboratoris. El alumnes que fan la selectivitat aquesta setmana rebran les notes a l'entorn de Sant Joan i tindran uns dies per fer la preinscripció universitària.

Aquestes noves instal·lacions acolliran els estudiants del grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia que la Universitat de Lleida ofereix a la ciutat, estudis actualment ubicats de manera provisional a l’edifici de La Teneria. A més, el nou centre, que té una capacitat per a 500 estudiants, incorporarà una passarel·la interna que connecta amb el centre 4D Health, un centre de simulació clínica que es troba situat al costat mateix del nou edifici del Passeig Verdaguer i que és capdavanter a Europa on els estudiants fan pràctiques de simulació. Pel que fa a l’àmbit de les enginyeries, el Campus d’Igualada ofereix el grau en Enginyeria Informàtica; el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística – és l’única universitat pública catalana on es pot cursar –; el grau en Enginyeria Química; i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat. A més, la Universitat de Lleida ofereix tres graus més de l’àmbit industrial, que es poden cursar parcialment al Campus d’Igualada. Aquestes titulacions són: el grau en enginyeria Mecànica, el grau en enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i el grau en enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat. Els futurs alumnes podran cursar el primer i segon curs d’aquests graus a Igualada i el tercer i quart curs al Campus de Lleida. En l’àmbit d’economia i empresa, el campus igualadí també ofereix el grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE); i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en ADE. En totes les titulacions, els estudiants faran pràctiques acadèmiques externes en empreses, institucions o entitats i adquiriran uns coneixements pràctics que els facilitaran la inserció laboral. El Campus d’Igualada també ofereix la possibilitat d’obtenir dobles titulacions internacionals amb les universitats Facens de Brasil i Novia UAS de Finlàndia. A través de les adreces campusigualada.udl.cat i www.udl.cat/ca/serveis/aga/preinscripcio/, es pot completar la informació i fer el procés d'inscripció, que està obert del 6 al 30 de juny..