El món del modelisme treu el cap a Igualada durant el cap de setmana. Una mostra permetrà veure el món de les minautures, amb exposició de figures civils, militars i fantàstiques tant estàtiques com dinàmiques a fira. L'entrada a la Igualada Model Expo (IME), nom que rep la mostra, és gratuïta i es podrà visitar dissabte 10 de juny de 10h a 20h, i diumenge 11 de 10h a 14h.

La fira comptarà amb l’exposició de les principals marques de modelisme estàtic i slot; exposició de diorames; circuits de rallyslot i slot per a descobrir les darreres novetats del mercat; i exposició de mini cotxes pedal-cars per nens. Tant dissabte com diumenge, hi haurà venda de pintures, pinzells, esprais i tota mena d’eines pels modelistes, i també es podran comprar miniatures noves i de segona mà. D’entre les nombroses activitats es durà a terme un taller de pintures i assemblatges de maquetes a escala i també hi haurà demostracions de producte de les principals marques de modelisme.

En aquesta edició es comptarà amb la presència de reconegudes marques com: Scalextric, Scaleauto, FlyCar model, Cartrix, Beemax-Nunu, Tamiya, Sloting plus, Hobbycalssic i Teamslot.

La Igualada Model Expo està organitzada per les associacions Cric Crac, Hobby Classic i l’Associació Catalana d’Amics del Modelisme (ACAM); i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i Fira Igualada.