L'antiga fàbrica Depunt d'Igualada està a un pas de convertir-se en un edifici d'habitatges a través d'un projecte cooperatiu. Aquesta setmana, el Consell d’Administració de PIMHA ha aprovat l'avantprojecte per fer-hi 12 habitatges cooperatius que es construiran a l’edifici de l’antiga fàbrica Depunt d’Igualada. En el mateix Consell també s’ha aprovat l'inici de la licitació per adjudicar el dret de superfície del solar i l’edifici.

La regidora d’Urbanisme, Carlota Carner, ha recordat que és un projecte al qual se li va atorgar una subvenció dels Fons Next Generation. Carner ha detallat que l’avantprojecte de l'edifici Depunt consta d’una planta soterrani, una planta baixa, un primer pis i un segon pis. A la planta soterrani, hi ha previst que hi hagin un magatzem i diversos trasters independents o vinculats als locals que hi haurà a la planta baixa de l’edifici. En aquesta planta baixa hi hauran, en principi, locals, però també es contempla que hi puguin haver espais comuns vinculats als habitatges. En el primer pis i el segon pis, es repartiran els 12 habitatges, sis per planta.

La cooperativa que guanyi aquesta licitació, serà qui gestionarà la construcció d'aquests pisos i farà la cessió de l'ús dels habitatges a un preu assequible, assimilable al de protecció oficial. Carner ha remarcat que “aquest projecte és pioner a la ciutat, i és dels pocs d’aquesta tipologia que es fan en aquest moment a Catalunya”.

La regidora ha posat en valor que es tracti “d’un model alternatiu d'accés a l'habitatge, una col·laboració publico-privada destinada a gent jove i que, a més a més, rehabilitarà un edifici industrial que estava actualment en desús, aconseguint dinamitzar i aportar més valor a la zona”.

Carner ha valorat molt positivament que aquest projecte tiri endavant i se sumi a la resta de projectes d’habitatge de lloguer assequible que s’estan impulsant actualment a la ciutat i que sumen un total de 93 habitatges. Als 12 habitatges de Depunt cal sumar-hi els 24 habitatges de protecció oficial al carrer Joan Serra Constançó, els 36 pisos de protecció oficial al carrer Virtut, els 12 del carrer Sant Carles, que de fet ja estan finalitzant la licitació a través també de PIMHA, i els 9 habitatges de lloguer assequible al carrer Sant Carles.