La circulació del trànsit rodat entre Igualada i Santa Margarida de Montbui pel pont de la Palanca es troba restringida des d'aquest dissabte al vespre pel trencament d'un col·lector, que impedeix el pas, segons han informat fons policials a través de les xarxes.

Aquest dilluns es preveu que s'iniciïn les tasques de reparació pertinents per poder restablir la normalitat en aquest punt. Mentrestant, però la circulació tan sols és possible en direcció a Igualada, i només per a automòbils. Els camions tenen prohibit el pas en els dos sentits de la marxa.