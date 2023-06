Les renovacions dels equips i de les candidatures electorals dels partits suposa deixar algunes víctimes pel camí. ERC ha decidit que Gabriel Rufián havia de seguir i han col·locat de número dos a l'exconsellera Teresa Jordà. En principi, els republicans han explicat que d'aquesta manera s'enfortia la llista d'ERC al Congrés, però, de moment , han deixat en un mal pas la diputada anoienca Carolina Telechea Lozano, que anava de número 2 fa quatre anys i que ha estat un dels principals puntals del grup a Madrid. Rufián ha estat la cara del grup, la imatge que ha sortit als mitjans, Telechea, la persona que treballava les parts més internes del partit a Madrid, la menys visible.

De moment, Telechea no té una assignació coneguda a ERC. Ha estat la darrera candidata a Santa Margarida de Montbui, on la formació republicana va obtenir uns resultats discrets en les votacions del 28 de maig. De fet serà l'única representant de la llista SOM-ERC-AM al ple de l'Ajuntament que es constitueix dissabte. És una presència minsa amb un resultat curt i inesperat, tot i que aquest municipi no ha estat mai un feu d'ERC.

Carolina Telechea de moment ha refusat fer cap comentari sobre el canvi a les llistes i la seva situació després de les eleccions. En aquests moments està embarassada de 33 setmanes i espera que el naixement del nou membre de la família arribi aquest estiu, a finals de juliol o principis d'agost, que és quan es compliran les 40 setmanes. Telechea és advocada i en aquests moments "no sé què faré" en el futur.

A part de Gabriel Rufián i Teresa Jordà, ahir Esquerra Republicana va fer públic els cap de llista de les demarcacions de Tarragona, Griona i Lleida. Així, Montse Bassa -germana de l'exconsellera que va estar empresonada, Dolors Bassa- serà la cap de llista per Girona; Jordi Salvador, el de Tarragona; i Inés Granollers, la de Lleida. Bassa, que va entrar al Congrés en la darrera legislatura per tal de “plantar cara als carcellers” de la seva germana, ha liderat iniciatives relacionades amb la lluita antirepressiva i també vinculades al món educatiu. Salvador és diputat des de fa set anys i és un referent en la lluita pels drets laborals. I Granollers, que és regidora a l’Ajuntament de Bellpuig i presidenta comarcal de l’Urgell, també torna a repetir com a candidata de la Federació de Lleida, però, aquesta vegada, com a cap de llista.