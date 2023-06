Les formacions polítiques de Sumem per Masquefa, encapçalada pel socialista Daniel Gutiérrez, i Esquerra Masquefa, amb el republicà Roger Vázquez al capdavant, han signat un acord per al govern de l’Ajuntament de Masquefa que deixa a l'oposició al grup de Junts, que tenia com a cap de files a Xavier Boquete (Junts), fins ara alcalde. Junts va ser la formació més votada el passat 28 de maig, però Boquete no podrà afrontar el que hauria estat el seu cinquè període consecutiu de govern com alcalde pel pacte dels altres dos grups. Boquete també ha estat president del Consell comarcal de l'Anoia, que, de moment, no té el govern decidit. Junts té cinc regidor al plenari, però la suma dels 4 del PSC i dels 3 d'ERC fan majoria. Els dos caps de llista d'ERC i PSC es repartiran el mandat. El primer en agafar la vara d'alcalde serà Roger Vàzquez. Els signants de l'acord se senten legitimats a signar un pacte que deixa fora la llista més votada perquè "en les darreres eleccions municipals, celebrades el dia 28 de maig de 2023, cap de les forces que van presentar-se a Masquefa va obtenir la majoria absoluta per al govern de l’Ajuntament".

L’acord, que es van signar ahir, té per objectiu dotar Masquefa d’"un nou govern fort, estable i eficient per a la construcció conjunta d’un projecte de futur, que ha d’apostar per nous models de governança, plantejar una nova organització política i tècnica de l’administració i explorar noves mirades per afrontar els reptes presents i futurs de Masquefa", asseguren en un comunicat. D’aquesta manera, l'acord preveu que el republicà Roger Vázquez sigui alcalde de Masquefa des del 17 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024 i el socialista Daniel Gutiérrez, des de l’1 de gener de 2025 fins al 23 de maig de 2027. Sumem i Esquerra han acordat que Vázquez i Gutiérrez seran primer tinent d’alcalde en els períodes en què no ostentin l’alcaldia. I també han pactat un repartiment de regidories. Sumem per Masquefa portarà Planificació estratègica; Habitatge; Transició energètica; Finances; Barris; Cohesió territorial; Desenvolupament urbà; Transició energètica; Benestar social, i Cicles de la vida. I Esquerra Masquefa, Feminismes, igualtat i diversitat; Administració, transparència i societat digital; Participació ciutadana i comunicació; Desenvolupament econòmic; La Beguda; Seguretat i civisme; Acció climàtica; Cultura; Esports, i Benestar animal. Ambdues formacions polítiques s’han compromès "a regir-se pels principis de bona fe, confiança i respecte mutus; lleialtat institucional; corresponsabilitat del conjunt de l’acció de govern, i la necessària coordinació amb l’objectiu de garantir l’estabilitat al llarg del mandat comprès durant el quadrienni 2023-2027", segons descriu l'acord. El govern que sorgirà de l’aplicació de l’acord haurà de treballar amb una estructura de governança compartida, que es formalitzarà amb quatre àrees de responsabilitat i vint regidories repartides de manera igual entre les dues formacions i amb l’alcaldia compartida temporalment entre els caps de llista de Sumem per Masquefa i Esquerra Masquefa, que haurien de tenir protagonisme en el govern també quan ocupin la primera tinença d'alcaldia.