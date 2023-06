Alba Vergés no prendrà l'acta de regidora de l'Ajuntament d'Igualada després que els resultats d'Esquerra Republicana el 28-M a la capital igualadina no hagin estat "els desitjats", segons ha anunciat la formació. En lloc de la vicepresidenta del Parlament, el projecte dels republicans a la ciutat el liderarà Enric Conill. ERC Igualada considera que "com a tot el país" les eleccions no han anat com s'esperava, per la qual cosa "cal obrir un període de reflexió i anàlisi" per "corregir una tendència negativa" que ha afectat el partit a "moltes ciutats de Catalunya". Vergés no prendrà l'acta de regidora perquè considera que "no ha aconseguit l'objectiu" que es va marcar com a candidata a l'alcaldia, generar un govern alternatiu a l'actual.

"Hem treballat molt per poder augmentar els suports i malauradament no ha estat així", ha indicat la vicepresidenta del Parlament. "Amb tota la humilitat crec que el més coherent per part meva és acceptar-ho i no agafar l'acta de regidora", ha afegit. Marc Castells, de Junts per Igualada, va tornat a guanyar les eleccions a la capital de l'Anoia el 28-M tot fregant la majoria absoluta amb 10 regidors, un més que fa quatre anys. Vergés, en canvi va empitjorar els resultats d'ERC, de 5 a 3 regidors.