El ple de l’Ajuntament d’Igualada reclama a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), organisme estatal que fa el control numèric de població, 1.422 veïns que no figuren al registre estatal. Segons el compte del padró d’habitants de l’Ajuntament d’Igualada, a la ciutat hi viuen 42.560 habitants. En canvi, si hem de fer cas de les dades oficial, també, però de l’INE, la capital de l’Anoia té 41.138 residents.

La diferència entre els comptes d’una institució i l’altra és significativa i caldrà revisar-los per aclarir perquè l’INE considera que hi ha aquest miler llarg de persones que no les registra com a igualadines.

Els comptes del padró no es un fet menor, perquè té incidència a l’hora de rebre determinats ajuts i de fer determinats comptes sobre la població existent. El número d’habitants oficial en la majoria de gestions és el de l’IN, que en aquest cas és la xifra menor.

L’Ajuntament va ratificar dimarts al vespre en el darrer ple de mandat el padró. És el pas previ a presentar la reclamació formal a l’INE per demanar una revisió de les dades. I en la mateixa sessió va aprovar les subvencions a les entitats sense ànim de lucre.

El ple també va servit per acomiadar als regidors sortints que van fer una intervenció final per acomiadar-se del seu pas per l’Ajuntament d’Igualada. Alguns només hi havien estat els darrers quatre, però en altres casos hi havia una llarga trajectòria com a regidors. de juny que s’ha iniciat amb la ratificació del decret de l’alcaldia de data. Els regidors sortints són David Prat, Cristina Navarro, Joan Valentí, Carmen Manchón i Fermí Capdevila.