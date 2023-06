Marc Castells (Junts) ha estat reelegit alcalde d'Igualada durant la sessió de constitució del nou Ajuntament que ha tingut lloc aquest dissabte. Castells engegarà el seu quart mandat consecutiu. Aquest cop, però, ho farà en minoria, ja que no va aconseguir els 11 regidors necessaris -es va quedar amb 10- i no ha arribat a cap pacte. En el discurs d'investidura, Castells ha dit que se sent molt estimat per la ciutadania i ha afirmat que aquesta serà una legislatura "molt important". De la seva banda, Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), líder de la segona força més votada, ha dit que farà una oposició "crítica i contundent, però no rondinarie". La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha estat present a l'acte de constitució del nou Ajuntament.