L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, aprofita el primer dia per parlar amb els regidors per fer el cartipàs

No ha de tenir massa feina, perquè la majoria del govern d'Igualada repeteix de l'última mandat, però Marc Castells va iniciar ahir mateix les converses per fixar l'organigrama del nou període de govern. A aquestes reunions va dedicar la tarda del primer dia de retorn a la cadira del despatx d'alcaldia.

Castells va ser investit alcalde dissabte amb el suport dels seus 9 regidors. El grup de Junts ha quedat a només un regidor de la majoria absoluta. Té un total de 10 edils, l'alcalde inclòs, en un ple de 21 membres. I governarà en solitari, buscant suports puntuals qual li calgui.

El calendari d'activitats de Castells, com ja vam explicar ahir, va començar poc després de l'acte d'investidura, amb la celebració d'un casament. I després, amb un bon nombre de membres del seu grup de govern van compartir taula al Vadefoodies. Aquest dilluns, però, que ha estat el primer dia oficial, Castells i un grup dels seus regidors han anat a fer visites d'obres. Castells va iniciat el mandat recuperant la dinàmica de projectes previstos o iniciats. Així va mantenir reunions de funcionament i de projectes ja engegats amb regidors durant el matí.

A partir del migdia ha fet, acompanyat dels regidors Patricia Illa, Carlota Carner, Miquel Vives i Jordi Marcè, que tots ja eren regidors al mandat passat, una visita de les obres que estan en marxa: arranjament de voreres al carrer Masquefa amb carrer doctor Pasteur i també als treballs previs per l'asfaltatge de la zona Blanca del Carrer Tulipes i del Carrer Balmes on s'hi esta fent un sistema de drenatge per les aigües pluvials.