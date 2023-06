Crida dels organitzadors d'una excavació arqueològica a Vecinana per incorporar voluntaris

Els impulsors d'una excavació arqueològica a Veciana fan una crida per trobar voluntaris que vulguin treballar quinze dies de juliol, dels dies 17 a 28 de juliol. En aquests 15 dies es durà a terme una nova campanya d’intervenció arqueològica en aquest important jaciment situat a tocar de l’església romànica de Santa Maria de Veciana i datat cronològicament entre l’antiguitat tardana, el món visigòtic i l’edat mitja.

Durant els darrers tres estiu, sota la direcció de l’arqueòloga de l'empresa Cat Patrimoni Núria Cabañas, es durà a terme l'excavació. Hi haurà un bon nombre de voluntaris arribats d’arreu de Catalunya, però l'empresa espera també que la crida d'ara serveixi per poder fer un millor treball. El projecte està finançat pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) i té el suport de l’Ajuntament de Veciana. També hi ha finançament de la Diputació de Barcelona, aquest any.

Fins ara s'han excavat les restes d’un edifici baix medieval, una necròpolis tardo antiga (paleocristiana) i diversos enterraments d’època visigòtica recuperant interessants elements arquitectònics i objectes de cada època, que ens ajuden a interpretar i a datar aquest jaciment amb més de 1.500 anys d’història i activitat humana i religiosa.

Aquest any, el projecte és ampliar l’espai d’investigació, "centrant-nos en l’estudi de la necròpolis tardo-antiga amb la finalitat de determinar i documentar una possible organització arquitectònica d’aquest espai funerari d’època paleocristiana", han explicat fonts de l'empresa.

Els treballs es preveuen del 17 al 28 de juliol, de dilluns a divendres, i de 8 del matí a les 2 de la tarda. Si algú està interessat en poder fer d'arqueòleg 15 dies es pot posar en contacte amb Pere Tardà, de l'empresa Cat Patriomini, al telèfon 637811427.